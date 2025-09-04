Violento ajuste de cuentas en Valparaíso: hombre está grave tras ataque con puñaladas y una veintena de disparos en Placilla

En estado grave se encontraría un hombre que habría sido baleado y apuñalado múltiples veces en la localidad de Placilla de Peñuelas, comuna de Valparaíso.

Según información de Alerta V Costa, el hombre recibió más de 20 impactos de bala, sumado a una serie de puñaladas, debiendo ser trasladado a un centro asistencial.

Personal del SAMU derivó a la víctima al SAPU de Placilla, para luego ser trasladado de urgencia hasta la unidad de Emergencias del Hospital Carlos van Buren.

Al respecto, se informó que el individuo se mantendría bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas con las que resultó tras el ataque.

Si bien, las causas del hecho están siendo investigadas, trascendió que lo ocurrido tendría relación con un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

