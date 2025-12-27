Violenta riña en sector La Boca de Concón genera alarma entre locatarios

Una violenta riña se registró la tarde de este Sábado en el sector de La Boca, en la comuna de Concón, específicamente en las afueras del restaurante “La Perla del Pacífico”, generando alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar.

Según los primeros antecedentes, dos hombres se enfrentaron a golpes en plena vía pública, provocando diversos incidentes en el sector, el cual es reconocido por su alta afluencia de público, especialmente durante fines de semana y en horarios de mayor concurrencia turística.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conflicto se habría originado luego de que uno de los involucrados agrediera a una mujer en el sector de la playa, situación que motivó la reacción de transeúntes que intervinieron para enfrentar al agresor.

El hecho genera especial preocupación entre los locatarios, quienes advierten que este tipo de situaciones afectan la seguridad y el normal desarrollo de la actividad gastronómica y turística del sector, uno de los más emblemáticos de la comuna.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado la intervención de personal policial ni la existencia de personas detenidas, mientras se espera mayor claridad respecto a las eventuales responsabilidades y consecuencias del incidente.

PURANOTICIA