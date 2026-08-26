Violenta colisión de tres autos dejó un fallecido y cuatro menores lesionados en Cabildo

El accidente ocurrió en la ruta E-411, movilizando a equipos de emergencia y dejando a la SIAT de Carabineros a cargo de las peritajes para esclarecer las causas del hecho.
Un trágico accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes en la comuna de Cabildo dejó como saldo un conductor fallecido y cuatro menores de edad con lesiones de diversa consideración.
El suceso tuvo lugar en el sector El Edén, específicamente en el kilómetro 3,6 de la ruta E-411. En dicho punto, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una violenta colisión que involucró a tres vehículos particulares.
Respecto a la gravedad de las consecuencias, las autoridades informaron que "a raíz del impacto, uno de los conductores quedó en riesgo vital y fue asistido por equipos de emergencia. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, posteriormente se confirmó su fallecimiento".
En el mismo vehículo y en los otros automóviles involucrados viajaban cuatro menores de edad, quienes debieron ser evaluados e ingresados a centros asistenciales. Sobre la condición de salud de los jóvenes, se precisó que "dos de ellos sufrieron heridas de carácter reservado y permanecían fuera de riesgo vital, mientras que los otros dos presentaron lesiones leves".
Tras el procedimiento inicial en el lugar de la emergencia, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Para esclarecer la dinámica del hecho, la Fiscalía dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la SIAT de Carabineros, cuyos funcionarios deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.
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