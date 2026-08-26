Violenta colisión de tres autos dejó un fallecido y cuatro menores lesionados en Cabildo

Un trágico accidente de tránsito registrado durante la tarde de este martes en la comuna de Cabildo dejó como saldo un conductor fallecido y cuatro menores de edad con lesiones de diversa consideración.

El suceso tuvo lugar en el sector El Edén, específicamente en el kilómetro 3,6 de la ruta E-411. En dicho punto, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una violenta colisión que involucró a tres vehículos particulares.

Respecto a la gravedad de las consecuencias, las autoridades informaron que "a raíz del impacto, uno de los conductores quedó en riesgo vital y fue asistido por equipos de emergencia. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, posteriormente se confirmó su fallecimiento".

En el mismo vehículo y en los otros automóviles involucrados viajaban cuatro menores de edad, quienes debieron ser evaluados e ingresados a centros asistenciales. Sobre la condición de salud de los jóvenes, se precisó que "dos de ellos sufrieron heridas de carácter reservado y permanecían fuera de riesgo vital, mientras que los otros dos presentaron lesiones leves".

Tras el procedimiento inicial en el lugar de la emergencia, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Para esclarecer la dinámica del hecho, la Fiscalía dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la SIAT de Carabineros, cuyos funcionarios deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.

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