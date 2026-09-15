Valparaíso activa fiscalizaciones en rutas ante el arribo masivo de más de 300 mil visitantes durante feriados de Fiestas Patrias

La región de Valparaíso inició un amplio despliegue interinstitucional en sus principales rutas y centros urbanos de cara a las Fiestas Patrias. Las autoridades estiman recibir a cerca del 22% de la demanda turística del país, encabezando las preferencias comunas como Algarrobo, Viña del Mar, El Tabo, El Quisco y Valparaíso. Ante la alta movilidad de vehículos y peatones, la estrategia regional se enfoca en reforzar la seguridad vial, el control del transporte público y la prevención de delitos e incendios forestales.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur Valparaíso, destacó las proyecciones para estas fechas:

"De la Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nacional nos entregan las proyecciones donde se esperan que más de 300 mil viajes con pernoctación tengan como destino la región de Valparaíso. Eso estamos hablando de un 22% de la demanda total del país".

Por su parte, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, enfatizó la preparación de los servicios locales para el flujo de visitantes:

"Esperamos alrededor de 300.000 visitantes, así es que va a ser un gran fin de semana para la reactivación económica, el turismo, vamos a tener el peaje a luca, tanto el día jueves, desde el jueves hasta de vuelta el día domingo, así es que es una gran oportunidad para todos los emprendedores".

FISCALIZACIÓN VIAL

Los operativos de fiscalización se concentran en accesos clave como la Ruta 68 y los terminales de buses. Matías Valenzuela, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, detalló el despliegue del personal:

"Efectivamente estamos dando inicio a una focalización de lo que son nuestros despliegues en fiscalización, particularmente hoy en Ruta 68, pero hemos instruido el despliegue completo de todos nuestros inspectores en toda la región".

El seremi reforzó además el llamado a la responsabilidad vial para mantener los indicadores del año anterior:

"Hacer un llamado por parte de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones para que estas fiestas mantengamos y, mejor todavía, tengamos mejores números respecto a la siniestralidad. Recordarles que el 2025, el año pasado, tuvimos cero fallecidos y solamente 33 lesionados".

En esa misma línea, el Teniente Herbyns Morales Barraza, oficial investigador de la SIAT Valparaíso, confirmó la activación de los controles preventivos:

"Vamos a iniciar a lo que es el plan Ruta Segura, plan que se activa para estas fiestas patrias. Se hace presente que carabineros estaremos desplegados en las distintas rutas de la región de Valparaíso efectuando controles vehiculares con la finalidad de disminuir la ocurrencia de siniestros viales".

PREVENCIÓN

El control a los conductores se reforzará mediante testeos de alcotest y narcotest en distintos puntos de la región. Pedro Martínez, director regional (s) de Senda Valparaíso, explicó la cobertura de estos procedimientos:

"En estas fiestas patrias como Senda hemos redoblado los dispositivos de apoyo a la fiscalización de Carabineros, el programa Tolerancia Cero. Estaremos con 10 servicios apoyando y que van a dar cobertura a 13 comunas de diversas provincias de la región".

SEGURIDAD PÚBLICA

Hernán Silva, seremi de Seguridad de la Región de Valparaíso, remarcó la importancia de la concientización al momento de conducir:

"La seguridad vial está enfocada en el sistema vial que tiene tres componentes, el hombre, el vehículo y la vía. Es decir, cada conductor debe tener conciencia de lo que está haciendo al conducir un vehículo que tiene toneladas de fierro en su estructura e impulsado a gran velocidad es un arma mortal".

A nivel local, en la comuna de Valparaíso se han incrementado los recursos tecnológicos para monitorear los puntos de mayor concentración de personas, como la fonda del Alejo Barrios. María José Brevis Carrasco, Directora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, señaló:

"Esta semana especialmente hemos aumentado también la fiscalización en el sector de la Fogata del Pescador, del sector también del Alejo Barrios, (…) el año pasado nosotros tuvimos como municipio ocho cámaras operativas en el sector de Alejo Barrios y este año tenemos 26 cámaras que van a estar operativas, fiscalizadas y siendo monitoreadas 24-7 por funcionarios municipales".

Finalmente, ante los riesgos asociados a celebraciones al aire libre y uso de fuego, Patricio Valladares Silva, Jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de CONAF Valparaíso, hizo un llamado directo a la comunidad:

"Durante estas fechas de celebraciones de fiestas patrias, muchas de las personas realizan asados al aire libre, el uso de galleteras, en parcelaciones, soldaduras, etc. Por lo tanto, estamos llamando a la comunidad a ser cautelosos con el uso del fuego y mantener un bidón de agua, dos bidones de agua, en caso de un amago de incendio forestal".

PURANOTICIA