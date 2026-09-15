Guía de Fiestas Patrias en Valparaíso: horarios de las fondas, plan especial de tránsito y transporte hacia el cerro Playa Ancha

La comuna de Valparaíso ya está preparada para recibir las celebraciones de Fiestas Patrias, con actividades que comenzarán este jueves 17 de septiembre y un despliegue especial de tránsito, transporte y seguridad para facilitar los desplazamientos durante el fin de semana.

Fondas del Parque Alejo Barrios

Las tradicionales fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios, en el cerro Playa Ancha, serán inauguradas este jueves 17 de septiembre y funcionarán durante las celebraciones patrias.

• Jueves 17, viernes 18 y sábado 19: de 12:00 a 03:00 horas.

• Domingo 20: de 12:00 a 22:00 horas.

• Entrada gratuita.

El recinto contará con fondas tradicionales, oferta gastronómica, música, juegos y distintos espacios de entretención para las familias.

Fogata del Pescador

La tradicional Fogata del Pescador se realizará este jueves 17 de septiembre en la Caleta El Membrillo, con actividades desde las 15:00 horas.

La jornada contará con música en vivo y la tradicional venta de merluza, pan y un vaso de vino por $5.000. La fogata se encenderá durante la noche, una vez que caiga el sol.

La actividad busca además apoyar directamente a los pescadores artesanales de la Caleta El Membrillo. La Municipalidad informó que la merluza disponible cuenta con acreditación de origen legal, en el contexto de la veda biológica de este recurso. (Municipalidad de Valparaíso)

Tránsito a Playa Ancha

Debido a la alta afluencia de público y a las obras que actualmente afectan la conectividad del sector, se implementará un operativo especial de tránsito.

Una de las principales medidas será la extensión del horario de circulación por avenida Altamirano, de acuerdo con una propuesta municipal:

• 05:00 a 22:00 horas: circulación hacia Playa Ancha.

• 22:00 a 05:00 horas: circulación hacia Aduana.

La medida busca facilitar especialmente la salida de las personas desde las fondas durante la noche y madrugada.

Vías alternativas

Durante el operativo se consideran como alternativas:

• Carampangue: circulación para vehículos livianos.

• San Francisco.

• Taqueaderos.

Estas tres vías permitirán circulación en ambos sentidos.

Además, desde Caleta El Membrillo hacia Las Torpederas, se dispondrá de aproximadamente 500 metros de estacionamientos, con una capacidad estimada de 400 vehículos, a solicitud de los pescadores del sector.

Refuerzo del transporte público

Para facilitar el traslado hacia y desde las fondas, se dispondrá de inyectores de buses en los paraderos ubicados en el exterior del Bar Roma, punto donde llegan actualmente 14 líneas de transporte público.

La recomendación para quienes asistan a las fondas es preferir el transporte público, especialmente durante los horarios de mayor flujo y al momento de regresar hacia otros sectores de la ciudad.

Trolebuses 801 y 802

Debido al cierre de calle Carampangue, los recorridos 801 y 802 modificaron temporalmente su recorrido desde el 14 de septiembre.

Ambos servicios tienen como nuevo punto de término calle Gómez Carreño, en el sector del Reloj Turri, mientras se mantenga la afectación de Carampangue.

Obras y recomendaciones

Quienes se desplacen hacia Playa Ancha deben considerar que existen distintas obras que están afectando la conectividad del sector.

Los trabajos de emergencia en subida Carampangue comenzarán el 23 de septiembre y tendrán una duración aproximada de tres meses.

En tanto, los trabajos actualmente en avenida Errázuriz tienen término estimado entre la primera y segunda semana de octubre.

También se proyecta el inicio, hacia fines de septiembre, de las obras asociadas al socavón de avenida Altamirano a la altura de Asmar, intervención que tendría una duración aproximada de un año.

Por ello, durante Fiestas Patrias se recomienda planificar los desplazamientos, considerar tiempos adicionales de viaje, evitar estacionar en lugares no habilitados y privilegiar el transporte público.

PURANOTICIA