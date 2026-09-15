Valparaíso obtiene luz verde para proyecto que renovará 5.189 luminarias en 40 sectores

Un importante avance alcanzó la Municipalidad de Valparaíso para concretar el recambio de luminarias de la ciudad, luego de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que permitirá avanzar durante este año hacia el proceso de licitación pública de la iniciativa.

El proyecto contempla una inversión de $5.199 millones y considera la instalación de 5.189 nuevas luminarias con tecnología LED en 40 sectores de la comuna porteña, ampliando significativamente su cobertura territorial respecto de la formulación original, que contemplaba 18 sectores.

La iniciativa incorpora además 443 luminarias de tipo peatonal, de acuerdo con la normativa vigente, a partir de un catastro actualizado y georreferenciado, que fue contrastado con información proporcionada por Chilquinta y la empresa encargada de la mantención del sistema de alumbrado público.

La inversión cuenta con el respaldo de un Convenio Mandato vigente entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso, por lo que, una vez concluido el proceso de licitación y adjudicación, se proyecta que las obras puedan comenzar a mediados de 2027.

El recambio permitirá avanzar hacia una infraestructura de iluminación más eficiente, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad para peatones y conductores, fortalecer la actividad nocturna de la ciudad y generar un importante ahorro energético y económico para el municipio.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "este es un proyecto completamente mejorado al que me fue entregado; el proyecto fue reformulado y hoy, en lugar de abarcar 18 sectores de la ciudad, podremos hacerlo en 40, entre los cerros y el plan de la ciudad. Hoy estamos en una etapa fundamental y nos tiene muy satisfechas el avance de este y otros proyectos paralelos de recambio de luminarias en los que estamos trabajando, que, sin duda, contribuirán a mejorar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, tanto del plan como de los cerros. Y, sobre todo, ir cumpliendo un compromiso de campaña, como lo es este recambio de luminarias en la ciudad de Valparaíso".

De esta manera, la obtención de la RS constituye un nuevo hito para avanzar en la renovación del sistema de alumbrado público de Valparaíso, complementándose con otras iniciativas que la Municipalidad se encuentra impulsando para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de seguridad en distintos sectores de la comuna.

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