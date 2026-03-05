Click acá para ir directamente al contenido
Violenta colisión entre camión y ambulancia deja cuatro lesionados en ruta 68 de Valparaíso

Violenta colisión entre camión y ambulancia deja cuatro lesionados en ruta 68 de Valparaíso
Jueves 5 de marzo de 2026 10:48
Al menos cuatro personas resultaron lesionadas producto de una violenta colisión vehicular protagonizada por un camión y una ambulancia en Valparaíso.

El accidente de tránsito se produjo específicamente en el sector El Sauce de la ruta 68, en la localidad de Placilla, hasta donde llegaron equipos de emergencia.

Debido a la fuerza del impacto, dos personas quedaron atrapadas en una de las máquinas siniestradas, por lo que Bomberos trabaja en su rescate.

El siniestro vial ha originado una kilométrica congestión en dirección a Valparaíso, ya que parte de la ruta 68 se encuentra con su tránsito suspendido.

Noticia en desarrollo...

