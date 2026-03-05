Camila Flores por quiebre del proceso de traspaso de mando: "No le creo nada a Boric"

El quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast tensionó el proceso de traspaso de mando a pocos días de la ceremonia del 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, luego que el líder republicano suspendiera definitivamente las coordinaciones entre ambos equipos.

La decisión abrió un nuevo foco de conflicto político y generó reacciones desde el oficialismo y la oposición, en medio de cuestionamientos cruzados sobre la transparencia y profundidad de la información entregada en esta etapa de transición.

En este contexto, la diputada y senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores, abordó la controversia en conversación con Puranoticia.cl, respaldando la postura del Presidente electo y lanzando duras críticas hacia el Gobierno.

"Mira, yo la verdad de las cosas es que no creo que esto sea una pataleta de José Antonio Kast, tampoco creo que se haya equivocado. Yo le creo José Antonio y yo no le creo nada a Boric. Nos han mentido tanto, tantas veces, y en nuestra cara, que credibilidad el Presidente Boric para mí no tiene ninguna”, sostuvo.

A juicio de la abogada que asumirá como Senadora el 11 de marzo, la explicación entregada por Kast respecto a los contactos con La Moneda sería la correcta, "en el sentido de que ‘oye, a mí me llamaron, me esbozaron un tema y eso fue todo’. Entonces nadie profundizó. A mí me pasa que con esa versión yo me quedo”.

Flores también apuntó contra la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, asegurando que no les cree. "Si tú me dices, tú le crees a la mentirosa profesional que es la ministra Vallejo, no le creo nada. Si tú me dices, tú le crees Álvaro Elizalde –con el cual me llevo muy bien y tengo una relación muy cercana– pero yo no le creo en estas cosas a Álvaro Elizalde. Y al Presidente de la República menos. O sea, imagínate todo lo que han hecho, cómo nos han mentido, con las cifras de la reconstrucción", expresó la actual Diputada por el Distrito 6.

Respecto al cambio de mando, manifestó desconfianza sobre la información que estaría siendo entregada al equipo gubernamental entrante, frente a lo que advirtió que "aquí se ha estado generando un traspaso y mi impresión es que a nosotros se nos está entregando información muy superficial y muy somera. Mi impresión es que cuando lleguen a instalarse las futuras autoridades, nos vamos a encontrar con cosas que son mucho más graves de lo que ya conocemos por los trascendidos en lo que ustedes han hecho en los medios de comunicación".

Finalmente, planteó que el Gobierno saliente podría utilizar el proceso como argumento ante eventuales acciones futuras: "Estoy segura que no se está entregando toda la información. Entonces yo creo que se oculta y que esto se puede utilizar como una excusa del Gobierno saliente para decir ‘no pues, señores, si nosotros les dijimos, nosotros le traspasamos esta información a los futuros ministros. Entonces, ¿cómo se les ocurre que ustedes me van a hacer una acusación constitucional ahora? ¿Cómo se les ocurre que me van a denunciar en el Ministerio Público?’”, cerró Camila Flores.

