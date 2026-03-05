Reportan 65% de avance en obras de reconstrucción de arteria arrasada por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar

En un comunicado emitido este miércoles, se informó que las obras de mejoramiento de la emblemática Avenida Tamarugal, en el sector El Olivar de Viña del Mar, alcanzan un 65% de avance, en el marco del Plan de Reconstrucción tras el incendio de febrero de 2024.

El proyecto interviene el eje principal que conecta la parte alta de la Ciudad Jardín —Villa Independencia, Achupallas y Manuel Bustos— con el Troncal Urbano, devolviendo operatividad a una arteria que no había sido sometida a mejoras estructurales en más de tres décadas. La inversión alcanza los $1.463.937.442.

La seremi del Minvu, Belén Paredes, destacó que “la reconstrucción no sólo implica el volver a levantar viviendas sino que entregar nuevos barrios. Por eso en El Olivar estamos también interviniendo avenida El Tamarugal, que nunca en sus treinta años había sido sometida a obras de mejoramiento y pueda ser una vía con una mayor eficacia para poder evacuar en caso de una emergencia”.

Agregó que estas obras se complementan con “nuevos espacios públicos, puntos seguros e iluminación, entre otras iniciativas que son parte del plan de trabajo que hemos desarrollado estos dos años (…) para que las familias puedan volver de forma segura al barrio donde han vivido toda su vida. Ese ha sido nuestro compromiso y el pilar que ha guiado esta reconstrucción como nos mandató el presidente Gabriel Boric”.

Desde el Servicio de Vivienda y Urbanización, el director (s) de Serviu Valparaíso, Félix Díaz, subrayó el impacto estructural de la intervención. “La intervención en Av. Tamarugal es fundamental porque estamos haciendo una renovación a gran escala para asegurar que sea segura, resistente, duradera y efectiva. Con un 65% de avance a la fecha, pronto entregaremos una vía que estuvo postergada por más de 30 años sin recibir arreglos de esta magnitud”, afirmó.

Asimismo, precisó que se trata de una vía estructurante para la ciudad: “Su recuperación es vital para que las familias se desplacen con fluidez hacia el Troncal Urbano y para garantizar que Viña del Mar cuente con rutas de evacuación confiables ante cualquier emergencia”. A la fecha, los trabajos contemplan más de 1.000 metros lineales de calzada intervenidos, de un total de 1.800 proyectados.

INTERVENCIÓN INTEGRAL

El proyecto, denominado “Conservación de Emergencia Pavimentación – Escala Ciudad Zona Incendio 2F”, considera una recuperación integral de la vía. Entre las obras destacan la reposición de losas de hormigón, recarpeteo asfáltico, reconstrucción de veredas, muros de contención, instalación de barandas y vallas de protección, mejoramiento de paraderos y accesos vehiculares, además de nueva demarcación vial.

Para los vecinos, el avance marca el fin de una larga espera. El presidente de la Junta de Vecinos Primera Etapa El Olivar, Felipe Glaser, valoró el impacto de los trabajos tras participar en la inspección técnica de las faenas.

“La trascendencia que tiene es bastante positiva, entendiendo que no se generaba un mantenimiento hace 36 años de la vía. Por lo tanto, la mejora que se está generando hoy en día es una mejora sustantiva y que, claramente, se encuentra enmarcada en el tema del Plan de Reconstrucción, que busca entregar una mejor calidad a nuestros vecinos”, señaló.

El dirigente añadió que las mejoras no solo benefician al parque automotriz: “No solamente se hace una mantención de las vías que ocupan netamente el parque automotriz. También se hace una mantención de las vías paralelas, que son las vías de acceso peatonal. Por lo tanto, para cualquier desplazamiento se necesitan vías en óptimas condiciones, más aún entendiendo que El Olivar está primordialmente poblado por adultos mayores”.

Con estos avances, la Avenida Tamarugal comienza a consolidarse como una vía moderna, segura y estratégica para la conectividad y la gestión de emergencias en la parte alta de Viña del Mar.