Amplían en 24 horas detención de imputado por homicidio de futbolista en San Antonio

Luego que durante la tarde de este miércoles 4 de marzo fuera detenido el presunto autor del homicidio con arma de fuego de un futbolista amateur en San Antonio, el imputado fue trasladado al Juzgado de Garantía para su control de detención.

El hombre –de 45 años– fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos detectives realizaron una serie de diligencias que permitieron dar con su ubicación y lograr su detención en la misma comuna donde ocurrieron los hechos.

La víctima, de 30 años, fue asesinada de un disparo en el marco de una riña originada en un partido de fútbol amateur que sostenían los clubes Cerro Alegre (San Antonio) y Estrella Roja (Valparaíso), siendo la víctima un jugador de esta última escuadra.

Bajo este contexto, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó este jueves 5 de marzo la ampliación por 24 horas de la detención de imputado por homicidio del futbolista en la cancha Cristo Rey, ubicada en la localidad de Llolleo.

La audiencia se efectuará este viernes 6 de marzo, a las 10:30 horas, tal como lo estableció el juez Cristian Zubieta, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, en base a la necesidad de recopilar más antecedentes para formalizar la investigación.

PURANOTICIA