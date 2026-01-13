Violencia marca segundo día de desalojo en la megatoma de San Antonio: crimen organizado, detenidos, casas quemadas y policías heridos

Con cuatro personas detenidas, un funcionario de la PDI herido de perdigones, dos efectivos de Carabineros lesionados con impactos de bala, dos viviendas quemadas, nuevas barricadas y ataques a carros policiales, se llevó a cabo el segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio, especificamente en las parcelas 11 y 13.

El balance policial de la jornada es que fue sumamente violenta y con presencia de crimen organizado al interior del cerro Centinela, tal como lo reconoció la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, quien señaló que ya hay diligencias en curso para dar con el paradero de los responsables de estos hechos.

"El escenario se ha vuelto complejo. Esta es una toma totalmente irregular. Han existido procedimientos de Carabineros y de la PDI, donde se ha visto que hay hallazgos de microtráfico, narcotráfico y armamentos. Esto es crimen organizado, por lo tanto, son sectores delicados que hay que tratar con mucha planificación", indicó la oficial.

Y es que desde primera hora de este martes 13 de enero, incluso antes que se asomara el sol, ya habían iniciado las barricadas incendiarias intentando evitar el avance de la policía uniformada hacia las dependencias del asentamiento irregular. No obstante a aquello, Carabineros ingresó de todas formas, produciéndose nuevos ataques.

Horas más tarde, y tras la quema de nuevos elementos dispuestos por los mismos pobladores en los caminos internos de la megatoma, el fuego se descontroló y se propagó hacia dos viviendas, las cuales resultaron completamente consumidas por la voracidad de las llamas, y a pesar de los intentos por controlar el siniestro.

En conversación con Puranoticia.cl, la vecina Dafne Aranguez abordó esta situación, entregando una particular visión respecto de lo sucedido: "Nos han quemado tres casas y son los mismos carabineros que, porque tuvieron dos heridos nos quieren quemar vivos. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Te juro que no entiendo", dijo.

Tras estas declaraciones, el balance que se hizo respecto del avance del desalojo es que, si bien, Carabineros informó que tendrán que avanzar más lento debido a lo "hostil" que ha sido el campamento con el actuar policial, desde el Gobierno aseguraron que el proceso continúa y que seguirá conforme a los protocolos establecidos.

"Vamos a seguir adelante con la planificación, tal cual está desarrollada y que, obviamente, se consideraba este nivel de oposición", aseguró el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien aprovechó la vocería para condenar también el ataque a los funcionarios policiales durante la jornada.

Finalmente, vale hacer presente que cuatro personas fueron detenidas durante este martes, tres de ellos por situaciones asociadas a la Ley Anti-Barricadas y uno por iniciar un incendio en el sector de parcela 11 de la megatoma. Esto se suma a los otros tres detenidos durante este lunes 12, donde se informó que uno fue detenido justamente por Ley Anti-Barricadas y dos mujeres capturadas conduciendo una camioneta robada que, además, estaba cargada con neumáticos que presuntamente se utilizarían para generar nuevas barricadas en los alrededores del cerro Centinela.

