El altercado, captado por cámaras de seguridad, involucró a tres agresoras, quienes fueron puestas a disposición de Carabineros para la investigación.

Violencia escolar al alza en la Quinta Región: alumna de colegio en Valparaíso resulta lesionada tras presunto ataque con una tijera
Martes 21 de octubre de 2025 15:05
Una alumna de tercero medio del colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valparaíso sufrió lesiones cortopunzantes en el cráneo y diversas partes de su cuerpo.

La joven habría sido herida con una tijera, durante una riña con estudiantes de cuarto medio que requirió la llegada de Carabineros.

Uniformados llevaron a la afectada a constatar lesiones a un recinto de salud.

El altercado, captado por cámaras de seguridad, involucró a tres agresoras, quienes fueron puestas a disposición de Carabineros para la investigación.

Por el incidente, dos ciudadanas chilenas de 17 años fueron apercibidas, mientras que los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Educación y al Tribunal de Familia correspondiente.

Mientras que el colegio acordó mantener apartada durante dos semanas  a una de las alumnas acusadas, quien registraba casos de violencia anteriores.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA

