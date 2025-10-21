Violencia escolar al alza en la Quinta Región: alumna de colegio en Valparaíso resulta lesionada tras presunto ataque con una tijera

Una alumna de tercero medio del colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valparaíso sufrió lesiones cortopunzantes en el cráneo y diversas partes de su cuerpo.

La joven habría sido herida con una tijera, durante una riña con estudiantes de cuarto medio que requirió la llegada de Carabineros.

Uniformados llevaron a la afectada a constatar lesiones a un recinto de salud.

El altercado, captado por cámaras de seguridad, involucró a tres agresoras, quienes fueron puestas a disposición de Carabineros para la investigación.

Por el incidente, dos ciudadanas chilenas de 17 años fueron apercibidas, mientras que los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Educación y al Tribunal de Familia correspondiente.

Mientras que el colegio acordó mantener apartada durante dos semanas a una de las alumnas acusadas, quien registraba casos de violencia anteriores.

(Imagen referencial)

