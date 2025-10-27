Violencia en el fútbol amateur no da tregua: árbitros recibieron brutal golpiza durante encuentro en estadio de Valparaíso

El fútbol amateur de la región de Valparaíso volvió a ser protagonista de violentos hechos, esta vez con una brutal golpiza al cuerpo arbitral de un partido, el que terminó con fractura nasal, laxeraciones en la oreja y contusiones torácicas.

Todo ocurrió durante la noche del viernes 24 de octubre, en el marco del encuentro entre San Bernardo y Delicias, disputado en el estadio O'Higgins de Valparaíso.

Y es que tras los roces del compromiso, los ánimos se caldearon al grado que simpatizantes de Delicias se fueron contra los árbitros, a los que golpearon.

Si bien, en primera instancia se esperó la llegada de Carabineros, esto no se produjo, por lo que fueron trasladados por la Asociación Bernardo O'Higgins a la comisaría.

Fue tal la gravedad de lo ocurrido, que la asociación decidió suspender de manera indefinida el campeonato de fútbol amateur que se disputa en el lugar.

"La Asociación de Fútbol Bernardo O'Higgins informa a todos los clubes, jugadores, dirigentes y simpatizantes, que el Campeonato Oficial queda suspendido de manera indefinida hasta nuevo aviso", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, plantearon que "esta decisión se adopta a raíz de los graves hechos de agresión ocurridos hacia la terna arbitral en el Estadio O'Higgins, los cuales lamentamos profundamente. Como asociación, rechazamos categóricamente cualquier tipo de violencia o agresión, ya sea verbal o física, dentro o fuera del campo de juego".

"Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y la sana convivencia deportiva. Se iniciará una investigación interna para identificar a los responsables, quienes serán sancionados conforme al reglamento de la ARFA, aplicando las medidas disciplinarias correspondientes hasta la última instancia", agregaron.

Finalmente, desde la Asociación Bernardo O'Higgins de Valparaíso hicieron un llamado a toda la comunidad futbolística a "mantener la calma, el respeto y el espíritu deportivo que siempre debe primar en nuestras competencias".

