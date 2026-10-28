Violencia desatada en la V Región: Seremi de Seguridad defiende cifras pese a dos homicidios consumados y uno frustrado en 24 horas

La sensación de inseguridad y la violencia que afectan a la región de Valparaíso volvieron a quedar en evidencia tras una jornada de martes 27 de octubre marcada por dos homicidios y un ataque armado que dejó a un joven gravemente herido.

Pese a que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del entonces candidato presidencial José Antonio Kast, los hechos registrados en distintos puntos de la región vuelven a poner en el centro del debate la situación delictual, a siete meses del inicio del mandato.

Uno de estos crímenes ocurrió en pleno centro de Valparaíso, específicamente en la intersección de las calles Quillota con Eusebio Lillo, donde un trabajador de un mall chino falleció tras ser apuñalado en la vía pública cuando intentaba impedir un robo. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, el trabajador murió en el lugar, mientras que el agresor logró darse a la fuga, siendo detenidos horas más tarde por personal de Carabineros en los alrededores del mercado.

En paralelo, El Tabo fue escenario de un homicidio que terminó con la vida de un ciudadano chileno de 34 años, quien recibió múltiples impactos de bala. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, cuyos detectives se trasladaron hasta el sitio del suceso para levantar evidencia y avanzar en la identificación de los responsables.

A estos dos hechos fatales se sumó un homicidio frustrado en la comuna de La Calera, específicamente en la intersección de las calles Cochrane y 25 de Mayo. En ese lugar, un joven de 22 años fue abordado por tres sujetos que se desplazaban en un vehículo. Dos de ellos descendieron y efectuaron una ráfaga de disparos en su contra, dejándolo gravemente herido. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, donde hasta este martes se mantenía en riesgo vital.

Frente a esta seguidilla de hechos violentos, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, fue consultado por las garantías de mayor tranquilidad para la población y los cuestionamientos a los resultados de la gestión gubernamental. La autoridad defendió el trabajo del Ejecutivo y sostuvo que los antecedentes deben analizarse considerando las estadísticas de distintos organismos.

"Hasta el 18 de octubre, las estadísticas indican que tenemos una baja de homicidios del orden del 4,8 %. Así que eso hay que aclararlo. Ahora, ¿por qué pasan estos antecedentes? Porque seguramente la información que está manejando es la entregada por Carabineros. Esa información de Carabineros es parcial, tiene que ser contrarrestada también con los antecedentes que entrega la PDI, la Fiscalía y otros organismos".

Asimismo, Silva reafirmó que "el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad están abocados directamente a cumplir esa promesa que fue promesa de campaña, y en eso estamos trabajando todos. Yo soy un seremi que está abocado precisamente a las órdenes que me han dado desde el Ministerio, y en ese contexto estamos desarrollando todo lo que ustedes han visto".

Al referirse a las dificultades del sistema para enfrentar la delincuencia, el seremi apuntó a las limitaciones legales que, a su juicio, dificultan una respuesta más contundente frente a los delitos. En ese contexto, mencionó las gestiones impulsadas por la Delegación Presidencial y cuestionó los obstáculos que, según señaló, favorecen la reincidencia delictual.

"La Delegación Presidencial ha hecho una mesa especial para tratar este tema, porque hay problemas legales que hacen que suceda lo que ustedes conocen de la puerta giratoria. Mientras los delincuentes no tengan un desincentivo para delinquir, van a seguir actuando. Y ese problema es legal, no es de procedimientos, digamos, del Poder Ejecutivo. Hay trabas legales que impiden desarrollar una acción más contundente".

La seguidilla de hechos violentos en Valparaíso, El Tabo y La Calera mantiene la preocupación por la seguridad en las comunidades de la región. Mientras las autoridades defienden los resultados de la gestión gubernamental y apuntan a la necesidad de revisar las cifras oficiales, persiste la expectativa por medidas concretas que permitan enfrentar la delincuencia y entregar mayor tranquilidad a la población.

PURANOTICIA