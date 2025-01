Vínculos con histórico operador de la UDI y el core Osvaldo Urrutia ponen en el ojo del huracán al recién nombrado DOM de Viña

Fue a principios de diciembre de 2024 cuando Puranoticia.cl reveló que la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti estaba trabajando en una reelaboración en los principales cargos tanto del Municipio como de la Corporación Municipal de Viña del Mar, donde en ese momento se conoció que Jorge Cea saldría de la gerencia general, al igual que otros puestos de confianza de la militante del Frente Amplio (FA).

Cerca de un mes después, estas modificaciones se materializaron con la designación de Camila Brito (hermana del diputado Jorge Brito) en la gerencia general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social; de Xavier Palominos en la Dirección Jurídica de la entidad; y de Joan Saavedra en la Dirección de Obras Municipales (DOM), reemplazando al histórico Julio Ventura, con cuatro décadas en el cargo.

Es justamente sobre este último funcionario municipal de quien Puranoticia.cl recibió una serie de antecedentes que ponen a este arquitecto de la Universidad Santa María en el foco de la noticia y que dicen relación con sus vínculos familiares y laborales que, al menos, generan ciertos reproches éticos que pasaremos a detallar a continuación.

Entre sus antecedentes académicos, desde la administración Ripamonti destacaron que Joan Saavedra es arquitecto de profesión y que tiene un magíster en Proyecto Urbano de la Pontificia Universidad Católica (PUC). En el plano laboral, cuenta con un largo recorrido y experiencia en materias de vivienda y urbanismo en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

En parte, fueron estos antecedentes académicos y laborales los que permitieron que el profesional llegara como titular a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Quilpué durante la administración del ex alcalde Mauricio Viñambres, por entonces de las filas del Partido Socialista (PS). Y es justamente en este punto de la historia donde comienza a desarrollarse este entramado del nuevo encargado de la DOM viñamarina.

Joan Saavedra De Mateo está casado con una hija de Osvaldo Urrutia Soto, militante de la UDI, ex Diputado, hoy Consejero Regional (Core), ex Director de la Secpla de Viña del Mar y ex brazo derecho de Virginia Reginato en la Municipalidad. De hecho, aseguran que fue justamente él quien instaló a Saavedra en la DOM de Quilpué, tomando en cuenta la amistad que hay entre Urrutia y Viñambres. Y si bien, esto pudiera no representar ningún inconveniente (a pesar de las constantes críticas de la gestión Ripamonti a la de su antecesora), estos sí comienzan a aparecer al ver que, además, el arquitecto es muy cercano a Jaime Varas, histórico operador de la UDI en la zona, ex Concejal viñamarino y hombre muy cercano a lo que fue la administración gremialista.

Pero eso no es todo, pues este profesional ligado indirectamente al «Reginatismo» también es muy cercano de la Agencia Inmobiliaria Valparaíso, más conocida por las iniciales Aginva, a quienes la gestión Ripamonti les "quitó" la administración de la playa Acapulco y del restaurante «Tierra de Fuego», entre otros conflictos que han tenido. De esta manera, fuentes de Puranoticia.cl recalcan que el «Municipio de Cuidados» tiene entre sus filas a un "amigo del enemigo" que, si bien, ya venía del frenteamplismo de Valeria Melipillán en Quilpué, lo cierto es que su poder cobra real importancia en la Ciudad Jardín debido a estos lazos familiares y de amistad ya mencionados.

"El tema es que el escenario le cambia acá porque tiene a todos los actores a los que les rinde honores, es amigo de Jaime Varas, su suegro es Osvaldo Urrutia, tiene al director del Serviu de su lado", comenta una fuente cercana a la casa edilicia, quien reveló a Puranoticia.cl que la estrategia con la que llega al Municipio de Viña será la de empezar a justificarle a la aministración que hay proyectos que sí se pueden materializar y que era justamente el ex DOM, Julio Ventura, quien ponía los obstáculos.

Conocedores del rol desempeñado por Joan Saavedra en Quilpué revelan que su papel es más político que técnico. Es este perfil el que hoy lo posiciona en la suplencia por seis meses en la Dirección de Obras Municipales, aunque todos en la Municipalidad saben que él se adjudicará el concurso y continuará sus labores como titular. Es precisamente aquí donde se genera otra controversia, pues el arquitecto dejó "amarrado" su cargo en la DOM de Quilpué, aunque sin goce de sueldo por un año.

"Este externo llega con una suplencia a la DOM, por seis meses, tiempo suficiente para que el Municipio haga el concurso, pero él no va a concursar como Joan, sino que como Director de Obras suplente. Él puede concursar, pero como DOM suplente. Así anulan a Pablo Rodríguez, a quien acusan de haber hecho que toda esta ciudad sea lo que es hoy, cuando él ha seguido instrucciones y lineamientos generales", dijo una de las fuentes de Puranoticia.cl, recordando que el mencionado Rodríguez es el profesional con mayor rango y que, por ende, debiera él haber asumido el puesto.

Otro dato importante a tener en cuenta es que Pablo Rodríguez fue removido en su minuto de Asesoría Urbana porque la Directora Jurídica del momento así lo determinó, quedando a cargo del Departamento de Territorios. Esto, a pesar de estar bien evaluado y más aún luego que le salvara el pellejo a un funcionario del Partido Comunista que no pudo sacar adelante el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco). Esto, a su vez, generó la distancia entre la colectividad y la administración Ripamonti en la ciudad.

Entendidos en la política local revelan otro antecedente significativo que da cuenta de las redes que tiene el nuevo DOM de Viña del Mar. Este, ahora apunta al director regional del Serviu en Valparaíso, Rodrigo Uribe, muy cercano al ex alcalde Mauricio Viñambres, que es quien contrata a Saavedra en Quilpué tras recomendación de su otro amigo, Osvaldo Urrutia, suegro del arquitecto que hoy lleva Ripamonti: "Él recibe instrucciones más políticas, por eso ha crecido tanto. Él ha crecido bajo el alero de Viñambres y además es yunta del director del Serviu. Joan ha logrado crecer porque ha juntado dos partes: Viñambres y Urrutia", señalaron a este medio, junto a agregar que "lo importante de Joan no es que venga a ser el Director de Obras, sino que son las conexiones que tiene y que en Quilpué no tienen sentido porque no hay tanto movimiento como acá. Al llegar acá todas esas relaciones familiares se activan".

Pero así como Saavedra tiene amigos, también tiene detractores, como la Seremi de Vivienda y Urbanismo, no sólo durante la actual administración del Presidente Boric, sino que también durante la del ex Presidente Piñera. De hecho, cuentan que ambas secretarias regionales ministeriales intentaron sacarlo de Quilpué, pero que fueron justamente sus poderosas redes políticas las que lo mantuvieron en el puesto.

"El más contento con su nombramiento es el Director del Serviu porque va a poder pasear a Ripamonti por donde quiera porque era el único obstáculo que tenía, ya que tampoco tiene buena relación con la seremi Belén Paredes. Entonces ahora el DOM es de la confianza de él (Uribe), de Urrutia y de los principales lobbistas inmobiliarios de la comuna, que hoy están muy contentos que llegó", agregó esta fuente, quien dijo "yo creo que va a ser uno de los Directores de Obras Municipales más permeables que va a tener Viña del Mar, porque le debe una vela a cada santo. Si tengo que compartir mesa con mi suegro, que es Osvaldo Urrutia... o sea, los problemas que sucedan no podemos pretender que no lo converse en otro lado", complementó. "Por eso el DOM hoy es mucho más permeable. Julio Ventura tenía un carácter bastante particular, era acabronado, pero éste no, éste es político. Si puede ser mañana Ministro de Vivienda y Urbanismo, ten por seguro que lo va a ser".

Cabe hacer presente que Joan Saavedra llegó al Municipio de Viña por recomendaciones que recibió la alcaldesa Macarena Ripamonti: "Lo mismo que le pasaba con Hiam Ayllach y Janna Sakalha: reciben recomendaciones de terceros que les dicen que están bien estudiados, pero ya viste lo que pasó en el Teatro Municipal con el encargado programático que traían, pero que estaba funado en la Santa María. Esto fue porque los Brito (Jorge y Camia) y Jorge Cea lo recomendaron, sin tomarse la molestia de investigarlo. La administración debe saber que el suegro de Joan Saavedra es Osvaldo Urrutia, pero les duele comunicacionalmente porque según ellos nadie indaga las redes", comentó la fuente en el Municipio a Puranoticia.cl.

Toda esta situación no hace más que plantear una serie de interrogantes respecto al rumbo que busca tomar la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti en segundo periodo al mando de la Municipalidad de Viña del Mar: si la llegada de Joan Saavedra (con sus vínculos con figuras de la UDI y el PS) es un gesto hacia el Socialismo Democrático y a la centroderecha, o si se trata de un guiño para poder negociar sin tantas complicaciones con los concejales de oposición, que esta vez son cinco, incluidos tres militantes del Partido Republicano, vale decir, la derecha más dura.

PURANOTICIA