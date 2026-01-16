Viñamarinos viven entre aguas servidas y malos olores: acusan abandono de Esval y empresa apunta al mal uso del alcantarillado

En las cercanías del estadio Sausalito y en un sector rodeado de áreas verdes que, además, contará próximamente con el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Miraflores, lo que debiese ser un entorno tranquilo para vivir se ha transformado en una pesadilla cotidiana para los vecinos del edificio Meseta del Gallo 1, en Viña del Mar.

Los malos olores, que se intensifican con el calor del verano, han hecho prácticamente insoportable la vida para las 144 familias que habitan el conjunto, quienes desde hace más de un año conviven con el colapso de cañerías de aguas servidas y sin recibir una solución definitiva por parte de la empresa sanitaria Esval.

El problema se origina en las tuberías que descienden por el sector hasta una cámara, las cuales colapsaron hace un año, provocando rebalses de aguas servidas que, con las altas temperaturas, generan fuertes hedores que se perciben incluso en los pisos superiores de los edificios Meseta del Gallo 1 y 2, inaugurados en 2013.

A ello se suman otros problemas estructurales en los alrededores de los inmuebles, como la rotura de una cañería de agua que provoca pérdidas constantes y un sobreconsumo que se refleja mes a mes en las cuentas de Esval.

ACUSAN FALTA DE RESPUESTAS

Por estas graves situaciones que viven los vecinos de la parte alta de Viña es que apuntan directamente a la sanitaria como responsable de ambas situaciones. Así lo expuso a Puranoticia.cl Elena Bustamante, presidenta del Comité de Administración de Meseta del Gallo 1, quien explicó que "en el sector tenemos un alcantarillado donde van las aguas servidas y hace más de un año eso está rebalsado y Esval no nos da ninguna solución. Hemos tenido muchos problemas con ellos porque para cobrar son mandados a hacer, pero no nos dan ninguna solución. De hecho ahora se reventaron las cañerías y ellos dicen que no les compete el trabajo, sino que a nosotros".

La desesperación de la comunidad llevó a la dirigenta a postular a un proyecto municipal, el que finalmente fue adjudicado, permitiendo acceder a $4,5 millones para ejecutar obras que ayuden a mitigar la pérdida de agua y el impacto económico del sobreconsumo que arrastran de hace dos años. Pero el foco de mayor preocupación sigue siendo el rebalse de aguas servidas y los desagradables olores.

"El problema del olor es sobre todo ahora en verano con el calor que hace que el olor a fecas llegue hasta arriba", relató la presidenta del comité, quien además advirtió sobre los riesgos estructurales que esta situación podría generar, manifestando que "ya hay un socavón debido a la pérdida de agua por la rotura de cañerías. El cemento que estaba arriba de la tierra ahora tiene un hueco porque el agua se comió toda la tierra. Así que obviamente que tenemos temor".

Bustamante aseguró que durante estos dos años han debido pagar cuentas infladas producto de la fuga de agua, sin que la sanitaria se haga cargo del problema. En ese contexto, emplazó a la empresa a que "se hagan cargo porque para cobrar son rebuenos. Yo fui a hablar con el gerente general de Esval. De hecho, se hizo una reunión con todos los comités de vivienda para exponerles el problema. Yo expuse sobre las aguas servidas y la pérdida de agua, donde me hicieron hacer un escrito formal, por correo. Hicimos casi un proyecto, pero no nos dieron ninguna solución".

FUERTES OLORES

El diagnóstico es compartido por Iván Mardones, presidente de la Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, quien confirmó a Puranoticia.cl que la situación en el sector de Miraflores se arrastra desde hace largo tiempo y sin respuestas concretas. "Este problema lo tienen hace rato. Se le pidió a Esval que fueran, pero no han hecho nada y la inmundicia que hay ahí ni le cuento".

"Aparte del olor, hay un daño ambiental que ya se extiende por un año. Hace cuatro meses le pedí a Esval que fuera, pero no han hecho nada. La dirigenta me llamó en la mañana diciéndome que el olor era insoportable", complementó el dirigente vecinal, dando cuenta que el conflicto se agudiza aún más.

EL LLAMADO DE ESVAL

A raíz de todas estas acusaciones contra la empresa, Puranoticia.cl se contactó con la misma para conocer su posición frente a lo ocurrido en Miraflores, indicando el subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, que "en este sector, el colector de aguas servidas ha presentado obstrucciones recurrentes, principalmente por acumulación de trapos y otros residuos sólidos".

El ejecutivo complementó su respuesta diciendo que "esto evidencia un uso inadecuado de la infraestructura y afecta su correcta operación. Para enfrentar esto, contamos con un plan de acción que incluye monitoreo periódico del tramo, con revisiones semanales y labores de limpieza, lo que ha permitido detener filtraciones".

"Estamos evaluando otras medidas estructurales, sin embargo, reiteramos el llamado a un uso adecuado del sistema de alcantarillado, ya que problemas como estos pueden evitarse", aseguró la autoridad de la empresa sanitaria regional.

El escenario descrito por vecinos y dirigentes de este sector alto de la Ciudad Jardín mantiene en alerta a la comunidad de los edificios Maseta del Gallo, que advierte no sólo una afectación directa a su calidad de vida, sino que también eventuales riesgos sanitarios y estructurales que podrían agravarse con el paso del tiempo. Todo esto, mientras la empresa sanitaria refuerza sus llamados a usar de buena manera el alcantarillado para no tener que lamentar más problemas en el sector.

