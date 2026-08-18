Viña del Mar ya tiene a sus campeones comunales de cueca para personas mayores

La pareja conformada por Mirna Mercado Balcazar y Eduardo Martínez Pizarro fue la ganadora del Concurso Comunal de Cueca 2026 para personas mayores de Viña del Mar que se realizó en el complejo deportivo de Gómez Carreño y en el cual participaron nueve parejas.

El segundo lugar fue ocupado por Jovina Almonacid Rivera y Carlos Militzes Puiggenes, quienes junto a los campeones representarán a la comuna en el certamen provincial, clasificatorio al regional de la especialidad que se llevará a cabo el 13 de septiembre en la Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

La alcaldesa Macarena Ripamonti felicitó a las parejas que se animaron a participar “especialmente a quienes nos representarán en el torneo provincial, para que juntos demos vida a unas Fiestas Patrias donde nuestras personas mayores sean protagonistas y sigan transmitiendo el orgullo por nuestras raíces a las nuevas generaciones”.

La jefa comunal destacó que “esta no es solo una competencia, es una celebración de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y del valor que tiene encontrarnos como comunidad. Creemos en un envejecimiento activo, donde la cultura, la participación y el compartir también son parte del bienestar”.

El tercer lugar del evento lo obtuvo la dupla de Gloria Vera Pulgar junto a Miguel Ortega Órdenes. En la instancia se eligió, además, a la Reina 2026 y al Huaso Ladino, títulos que recayeron en Ana María Berríos y Pedro Oyarzo López.

El tradicional evento fue organizado por la Casa de las Artes y la Oficina Comunal de Personas Mayores del departamento de Atención a Grupos Prioritarios (IGP) del Municipio de Viña del Mar, para fortalecer la valoración de las tradiciones chilenas, el encuentro comunitario, la integración social y el envejecimiento activo.

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