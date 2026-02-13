“Viña del Mar ya no es la ciudad turística donde viene la gente realmente a disfrutar”: acusan que la venta ilegal de alcohol está deteriorando el borde costero

La venta ilegal de alcohol en el borde costero de Viña del Mar volvió a instalarse en el debate público luego de que la Contraloría detectara incumplimientos municipales en la instalación de food trucks en Avenida Perú. En Puranoticia Matinal, María Adela Baeza, vocera de la Fundación Comité Defensa del Borde Costero, abordó que ambos fenómenos están estrechamente vinculados y forman parte de un mismo problema que, a su juicio, ha deteriorado uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

“Efectivamente la Contraloría detectó un gran incumplimiento por parte de la municipalidad en la instalación de los food trucks en la Avenida Perú y también en el borde costero”, afirmó. La resolución se originó tras una denuncia presentada por la organización en marzo de 2025, a la que sumaron antecedentes en mayo. “Recién ahora salió la resolución”, explicó.

Según detalló, los carros de comida funcionaron desde noviembre de 2023 durante casi un año, generando “un malestar muy grande a los vecinos”, tanto por el ruido de los generadores eléctricos como por la instalación de mesas y sillas en el espacio público. Si bien hoy ya no hay food trucks en Avenida Perú —en parte debido a la construcción de una ciclovía entre 8 Norte y 1 Norte iniciada en octubre pasado—, Baeza subrayó que “sí existieron y hay un informe bastante fuerte de la Contraloría hacia la municipalidad por la falta de control en muchos aspectos”.

La vocera sostiene que el contexto que generan estos puntos de venta facilita el consumo y la comercialización irregular de alcohol. “Claramente van de la mano porque te invita a tomarte un trago, una piña colada, un mojito junto a la comida”, indicó, agregando que “la venta de alcohol se instala desde temprano, más o menos a partir del mediodía en forma intensa, y eso es increíble porque primero está prohibido por ley en nuestro país”.

Respecto de los operativos de fiscalización, fue crítica. A su juicio, los esfuerzos de seguridad municipal para retirar carros que venden alcohol son insuficientes: “Esos esfuerzos son inútiles, son un parche”. Además, advirtió que funcionarios se exponen a situaciones violentas y que el problema requiere “una gran voluntad política” que no depende únicamente del gobierno comunal.

La organización plantea que el borde costero —desde 1 Norte hasta Playa del Deporte— debe ser protegido prioritariamente para los viñamarinos. Por ello, son partidarios de eliminar los permisos de food trucks en la zona. “La ordenanza les obliga a tener un baño, por ejemplo, y esos baños no están”, sostuvo, explicando que los servicios disponibles están a distancias mayores a las exigidas y además son pagados.

Baeza también cuestionó la falta de diálogo con la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti. “Hemos escrito ocho cartas, hemos solicitado una reunión para explicar todo esto y nunca nos ha recibido ni nos ha contestado”, afirmó.

Más allá de los carros de comida, la dirigenta apuntó al comercio ambulante como un factor estructural de deterioro. “El borde costero no es la solución para ellos ni tampoco para los vecinos, porque hay un desorden. No puedes transitar por el exceso de comercio en la avenida Perú”, señaló, añadiendo que esta situación afecta la seguridad, la limpieza y la experiencia de quienes visitan el sector.

Como alternativa, propone la creación de mercados barriales formales, siguiendo ejemplos de otras ciudades, donde los trabajadores cuenten con instalaciones adecuadas y condiciones dignas. “No es falta de empatía; la gente necesita trabajo, pero no es un trabajo digno ni sustentable en el tiempo en esas condiciones”, argumentó.

La vocera también alertó sobre el impacto en los artesanos históricos del sector, especialmente en espacios como el entorno del Muelle Vergara. Según indicó, quienes llevan décadas desarrollando oficios tradicionales enfrentan una competencia desigual con productos importados de bajo costo, lo que ha desvalorizado la artesanía local y la identidad viñamarina.

Para Baeza, el efecto final es evidente: “Viña del Mar ya no es la ciudad turística donde viene la gente realmente a disfrutar, a cuidarla. Aquí viene gente que no la cuida, que la ensucia porque la ciudad está tremendamente sucia”. Y concluye con una reflexión de fondo: “¿Por qué existe un borde costero? Existe para contemplar el mar, para apreciar la naturaleza. Eso es lo que queremos recuperar”.

