Viña del Mar tendrá espectáculo de Año Nuevo con siete puntos de lanzamiento y pirotecnia de bajo ruido

El Municipio de Viña del Mar aseguró la realización del espectáculo pirotécnico “Año Nuevo en el Mar” por los próximos tres años (2026-2027-2028), luego que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad la propuesta del nuevo show que ejecutará la empresa "El Vaquero", la misma que realizó el último espectáculo y que cuenta con basta experiencia internacional.

El evento tendrá una duración mínima de 18 minutos y considera el lanzamiento desde seis puntos en el mar y uno en tierra, con pirotecnia de bajo impacto de ruido -para resguardar a las personas, el medio ambiente y a las mascotas- con nuevos e innovadores efectos lumínicos, que no han sido utilizados en Chile antes.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “hemos logrado la aprobación unánime del Concejo Municipal para un espectáculo moderno y responsable. Este Año Nuevo en el Mar tendrá elementos de bajo ruido, enfocándonos en efectos lumínicos y utilizando únicamente materiales biodegradables en todos los residuos. Queremos que todas las familias puedan disfrutar”.

La jefa comunal informó que “además, estamos preparando diversas actividades, atracciones y eventos para que Viña del Mar continúe siendo el destino favorito de visitantes y que, al mismo tiempo, los vecinos disfruten plenamente de su ciudad. Todo ello, con el firme propósito de generar empleo e impulsar el desarrollo económico local”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para este nuevo espectáculo, el proveedor ha tomado en cuenta las características técnicas del escenario a fin de potenciar la cobertura visual del show y así pueda ser disfrutado visualmente tanto en la costa, como desde la parte alta, para lo cual se utilizarán elementos de mayor altura y amplitud visual.

Se contará con elementos pirotécnicos de mediano y gran calibre que configurarán diversos efectos lumínicos de diseños y colores con más de 300 combinaciones de colores (palmas, perlas, peonias, corazones, crisantemos, anillos, sauces, etc), con una interesante coreografía sincronizada desde todos los puntos de lanzamiento, que es exclusiva para Viña del Mar.

Los puntos de lanzamiento considerados, son los tradicionales marítimos de Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca, al que se suma el punto en tierra en el sector de Punta Ossa, al costado de la Playa del Deporte en Las Salinas.

ECO FRIENDLY

La propuesta de "El Vaquero" considera elementos amigables con el medio ambiente (Ecofriendly), que no utiliza plástico en los productos, ya que son cartón biodegradable en su totalidad.

Además, y de acuerdo a la normativa vigente, la mayor cantidad de productos (cajas y envases) serán reutilizados para generar una mínima cantidad de residuos. También se han eliminado las bombas de ruido y se han bajado los decibeles de los elementos convencionales.

En este contexto, la empresa está en la tarea de desarrollar productos “Pet friendly” que se caracterizan por ser amigables con los animales, teniendo como principal distintivo sus menores decibeles y el aumento de los efectos lumínicos.

La empresa deberá tramitar todas las certificaciones exigidas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), con el objetivo de fortalecer el proceso y garantizar un espectáculo seguro para toda la comunidad, por lo que los explosivos deben estar certificados el 30 de octubre.

En este sentido, el municipio ha sostenido reuniones con el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), trabajo conjunto que ha permitido aclarar aspectos técnicos fundamentales e incorporar su visión en el proceso de licitación, sentando las bases para una coordinación más efectiva y colaborativa entre las instituciones, en beneficio de un show pirotécnico que cumpla con los más altos estándares de seguridad para todas las familias.

PURANOTICIA