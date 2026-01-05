23 estudiantes de la región de Valparaíso recibieron 27 distinciones a las trayectorias educativas tras la PAES Regular

En el marco de la entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, 22.827 personas de la región de Valparaíso se encuentran habilitadas para postular centralizadamente a las universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Para el proceso de admisión del presente año, un total de 30.391 personas se inscribieron para rendir la PAES en la región, de las cuales 26.135 asistieron, alcanzando un 86% de participación, cifra equivalente al promedio nacional.

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez, señaló que “con la PAES hemos avanzado hacia un sistema de acceso más justo, que reconoce capacidades reales y trayectorias diversas. La flexibilidad del proceso permite que las y los postulantes tengan más oportunidades y enfrenten con menos presión un momento tan importante de sus vidas”.

En este proceso, el Ministerio de Educación otorgó a nivel nacional 325 Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE). De ese total, 27 distinciones fueron asignadas a 23 estudiantes de la región de Valparaíso, reconociendo trayectorias académicas de excelencia desarrolladas en contextos diversos.

Las DTE consideran no solo el rendimiento en la enseñanza media y los resultados PAES, sino también el contexto social, territorial y educativo de los postulantes. Este reconocimiento incorpora criterios de paridad y visibiliza a grupos históricamente subrepresentados en la educación superior, como personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, distintas modalidades de enseñanza y territorios.

En esa línea, la autoridad regional destacó que “las Distinciones a las Trayectorias Educativas representan un cambio profundo en la forma en que entendemos el mérito. Hoy no solo reconocemos un buen puntaje, sino también el esfuerzo, la constancia y la trayectoria de estudiantes que han logrado un alto desempeño. Este es un sistema más justo, que pone en el centro a las y los jóvenes y sus historias educativas”.

PRÓXIMAS ETAPAS

• Inicio del período de postulación a universidades: 5 de enero a las 9:00 horas.

• Cierre del período de postulación a universidades: 8 de enero a las 13:00 horas.

• Resultados de selección: 19 de enero de 2026, 12:00 horas (mediodía).

• Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero.

• Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero.

PURANOTICIA