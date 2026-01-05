Concón celebrará este 10 y 11 de enero su Fiesta de la Empanada con María José Quintanilla

Con un nuevo formato, que incluye ahora dos días y con 20 restaurantes expositores, además de una gran variedad de tipos e ingredientes, este 10 y 11 de enero en el Estadio Atlético Municipal de Concón, se realizará la Fiesta de la Empanada 2026.

El evento contará con espacios como una sala interactiva de burbujas, sector infantil con juegos inflables, puestos de emprendedores y un escenario con música en vivo.

Para esta oportunidad, el line up está encabezado por Los Hermanos Morales, La +569 y toda la ranchera de María José Quintanilla. Asimismo, como artistas invitados estará Carla Romero, la Orquesta Marga Marga, La Balsa, Los Casi Algo, La Maquina del Tiempo “Música de la Nueva Ola”, Anais Vásquez, Haka Taina, Veneno Blusero, Ídolos de América y Quinta Fase.

El alcalde Freddy Ramírez señaló que “como siempre, estamos preparando un evento de la mejor calidad, con el componente del emprendimiento local y los mejores locales productores de la mítica empanada conconina (...) este año 2026 quisimos extender el evento un día más para dar la chance a que nadie se quede sin probar una camarón-queso, de pino, u otras variedades que sin duda le van a dar ganas de más, todo a precios populares”.

“Por supuesto, la gran Fiesta de la Empanada 2025 está enmarcada en un verano lleno de actividades para Concón y su gente, y también quienes nos visitan. El programa está disponible en todas nuestras redes sociales @municoncon” , complementó el jefe comunal.

Asimismo, la programación de este fin de semana ya está disponible para su revisión. La entrada es liberada.

CALENDARIO

Lo que seguirá de enero, el 24 y 25 en la plaza Patricio Lynch será la Fiesta Gastronómica Sabores de Concón.

El 30 y 31 de enero, además del 1 de febrero en las canchas Maggi Fundo Colmito serán los Winkler Nutrition Strongfit Games.

Desde el lunes 5 hasta el jueves 8 de febrero se realizará en playa Amarilla el Concón en Colores.

También el 14, para el día de los enamorados, será el Vive el Amor 2026.

El 7 en plaza Patricio Lynch será el Sonidos desde el Barrio La Boca.

El día 22 del mismo mes será el Carnaval Encuentro de Aguas desde Av. Magallanes.

Para el 28 está fechada la Fiesta del Pesca'o en la Caleta Higuerillas, llevando toda la alegría de Concón, la caleta y su gente.

Finalmente, en lo que respecta a deportes, se estarán realizando dos campeonatos: el primero de Fútbol Juvenil Concón 2026, desde el 9 al 20, y de Voleibol Playa desde el 21 al 22 de febrero en playa Amarilla.

