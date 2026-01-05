Capturan en San Antonio a dos peligrosos delincuentes que eran buscados por mantener nutrido prontuario policial

Dos peligrosos delincuentes, con nutrido prontuario policial, fueron detenidos en el marco de una fiscalización del plan «Verano Seguro» en San Antonio.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de San Antonio detuvieron a estos dos sujetos que se mantenían prófugos de la justicia.

Ambos individuos mantenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de robo en lugar no habitado y amenazas, respectivamente.

La policía uniformada detalló que el primer detenido fue identificado con las iniciales J.R.D.B,, de 51 años, nacionalidad chilena y antecedentes por robo de diferentes tipificaciones, amenazas, microtráfico y delitos asociados a la ley 20.000.

El segundo antisocial detenido en el procedimiento en San Antonio se identifica con las iniciales M.A.B.B., tiene 40 años, también es de nacionalidad chilena y registra antecedentes por receptación, amenazas, lesiones con arma de fuego.

Cabe hacer presente que ambos fueron puestos a disposición de la justicia.

