Viña del Mar se transforma: destacan avances que modernizarán el Parque San Martín

El rostro de la Ciudad Jardín continúa evolucionando. Actualmente, los equipos municipales trabajan intensamente en la construcción de un nuevo tramo recreativo para rodados entre las calles 10 y 15 Norte, una obra clave que forma parte del mejoramiento integral del emblemático Parque San Martín.

Las faenas, ejecutadas por el Departamento de Construcción de Infraestructura Pública, se encuentran en una fase crítica. En el sector de 10 a 12 Norte, ya se realizó la demolición de los antiguos estacionamientos para dar paso a la preparación del terreno. Según informaron desde el municipio, tras este paso se iniciará el "hormigonado en la vía", permitiendo que posteriormente el Departamento de Tránsito realice la "demarcación y mejoramiento normativo del tramo".

UN PROYECTO CON SELLO CIUDADANO

Más allá del pavimento, la iniciativa busca devolverle el valor natural y recreativo a la zona. El plan maestro incluye:

Eficiencia hídrica: Renovación de áreas verdes con especies ornamentales de bajo consumo de agua.

Renovación de áreas verdes con especies ornamentales de bajo consumo de agua. Paseo costero: Mejoramiento de la infraestructura existente para peatones.

Mejoramiento de la infraestructura existente para peatones. Seguridad vial: Espacios exclusivos para el uso seguro de ciclos y rodados.

El diseño de estas obras no fue al azar. El proyecto se consolidó mediante la plataforma “Viña Decide” y encuentros presenciales con la comunidad. En estas instancias, los habitantes definieron el parque como un "lugar para caminar, despejarse, hacer deporte y disfrutar de la playa".

CONTRASTES EN LA OBRA

A pesar de la alta expectativa por la modernización, el proceso no ha estado exento de observaciones por parte de la comunidad. Mientras las máquinas avanzan, algunos vecinos del borde costero han manifestado reclamos ante lo que consideran una destrucción de árboles en el sector, una preocupación que convive con el entusiasmo por las nuevas áreas verdes proyectadas.

Con una inversión que supera los $186 millones, la ciudad busca consolidar un espacio que, en palabras de sus usuarios, es esencial para "comer, jugar y reunirse" frente al mar, equilibrando el desarrollo urbano con la identidad recreativa de Viña del Mar.

PURANOTICIA