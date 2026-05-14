Servel rechaza gran parte de los gastos de campaña de Camila Flores, pero senadora acusa omisión de antecedentes clave

Un nuevo problema suma la senadora Camila Flores luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazara gran parte del reembolso solicitado por su campaña 2025.

Según dio a conocer La Segunda, la legisladora de Renovación Nacional (RN) pidió $143,5 millones por devolución de gastos electorales, pero solo le aprobaron $21 millones.

De esta manera, quedaron sin financiamiento estatal más de 122 millones de pesos utilizados durante la campaña parlamentaria que la llevó a la Cámara Alta.

Esto ocurrió debido a que el Servel detectó una serie de inconsistencias, como gastos no declarados, omisiones administrativas y falta de respaldo suficiente en diversos contratos y servicios asociados a la candidatura de la representante de la V Región.

Entre los pagos cuestionados, el vespertino reporta montos por más de $11 millones a Publi Ads SpA y otros $21 millones a Sociedad Comercial Franka Limitada, todos ellos relacionados a herramientas digitales y servicios de campaña de Flores.

Y es que según la entidad electoral de nuestro país, la candidatura de la abogada no presentó informes suficientes para acreditar las prestaciones realizadas, así como tampoco dio cuenta de algunos contratos, tal como lo exige la ley electoral.

De igual forma, se objetaron $3,9 millones por asesorías creativas y branding, sumado a un pago por $780.000 por alimentación para su equipo de campaña, lo que se objetó por inconsistencias en el mecanismo de cesión de derechos al partido.

También hubo $2 millones en gastos sin declarar, los que fueron detectados a través de cruces tributarios con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que remitió los antecedentes a la Unidad de Procedimientos Sancionatorios.

Producto de esto, la senadora Camila Flores acudió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), acusando al Servicio Electoral (Servel) de aplicar un criterio “excesivamente formalista y desproporcionado”, asegurando que los gastos de campaña objetados sí existieron y que estaban respaldados con documentación tributaria válida.

Una vez publicada toda esta información, la senadora Camila Flores desmintió lo informado, acusando que el artículo omite antecedentes esenciales y entrega una versión parcial de un proceso administrativo actualmente en revisión.

El equipo de la parlamentaria recalcó que su candidatura recibió el reembolso de más del 70% de los gastos rendidos, mientras que la discusión pendiente corresponde sólo al porcentaje restante, respecto del cual se presentó en abril una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), como permite la legislación vigente.

“Resulta llamativo que, tratándose de una publicación centrada en mi candidatura y en antecedentes administrativos que me involucran directamente, nadie del medio haya considerado siquiera solicitar nuestra versión antes de publicar. Más aún cuando el propio Servel ya reconoció y autorizó el reembolso de la gran mayoría de los gastos presentados", comentó la congresista y militante de Renovación Nacional.

Asimismo, la representante de la región de Valparaíso manifestó que "omitir deliberadamente ese antecedente altera completamente la comprensión de los hechos”, y agregó que "intentar relacionar procedimientos administrativos con otras investigaciones completamente separadas solo contribuye a instalar sospechas artificiales y una narrativa políticamente intencionada. Tengo absoluta tranquilidad respecto de todas las materias que se han mencionado”.

Respecto a las "investigaciones separadas" que menciona la senadora, estas dicen relación con la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso respecto a un presunto fraude al fisco denominado «La Cuota Flores», donde se denuncia que la legisladora cobraba un porcentaje del sueldo de sus asesores para apropiárselos. En este marco, Carabineros realizó diligencias en su oficina en la Cámara Alta.

PURANOTICIA