Viña del Mar se prepara para Fiestas Patrias: Sporting tendrá más de 60 puestos, entrada gratis y amplio despliegue de seguridad

Todo se encuentra en marcha para la celebración de las Fiestas Patrias en Viña del Mar. La alcaldesa Macarena Ripamonti, junto a la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, el prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, y encargados del Valparaíso Sporting Club, realizaron una inspección a los preparativos de la tradicional Fiesta Criolla, evento que concentrará los festejos comunales entre el 17 y el 20 de septiembre.

En la instancia, las autoridades verificaron el avance del armado de fondas, ferias y estands, al tiempo que detallaron las medidas de seguridad que se implementarán tanto en el recinto hípico como en el resto de la comuna.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó el alcance de la Fiesta Criolla y los atractivos de su programación:

"Es uno de los eventos más importante de la región de Valparaíso que tendrá entrada gratuita desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, de manera automática con el carné de identidad; vamos a contar con artistas como María José Quintanilla, Joe Vasconcellos, Ráfaga, y en total van a existir más de 60 puestos desde comida, chichería, un parque de juegos inflables y mecánicos, y 4 ramadas más grandes".

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Para resguardar a los más de 10 mil asistentes diarios que se proyectan en el Sporting, la jefa comunal explicó el trabajo coordinado entre las instituciones y la instalación de una unidad policial especial al interior del recinto:

"Ha sido trabajado por el Sporting Club y en un trabajo coordinado junto con Carabineros y con Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar; de manera extraordinaria, vamos a contar con una tenencia temporal con una dotación específica para atender a las más de 10 mil personas que vendrán cada día. Además de eso tendremos un sistema de televigilancia con nuestras cámaras y drones para custodiar el interior y exterior del Sporting. Todo esto sin desatender los patrullajes, televigilancia y la aerovigilancia de los diferentes cerros de la comuna".

A estas medidas se sumarán 120 guardias privados contratados por el Sporting, además de cámaras y un circuito cerrado de televisión. Asimismo, el plan de seguridad comunal abarcará el borde costero y el centro de la ciudad mediante patrullajes a pie y en vehículos.

Por su parte, la general Patricia Vásquez detalló el despliegue operativo que ejecutará la institución policial:

"Vamos a tener tres anillos de seguridad: en el borde costero, en la parte exterior de Sporting Club y a petición de la municipalidad durante estos últimos años, Carabineros ha establecido una tenencia temporal, esto significa que va a haber un contingente fijo de más de 40 carabineros que van a estar desplegados al interior de la fonda, absorbiendo requerimientos 24/7".

Además, la jefa de la V Zona de Carabineros agregó sobre el personal en terreno:

"Además se van a desplegar los servicios dentro del sector donde están las fondas, tenemos binomios caninos y patrullajes en caballares".

HORARIOS

La Fiesta Criolla contará con 4 ramadas grandes, 60 puntos de comida, 15 food trucks, 56 juegos típicos y una zona de 110 emprendedores. Los espectáculos musicales principales iniciarán a las 18:30 horas (a excepción del día 20, que comenzará a las 17:00 horas) con la siguiente parrilla:

17 de septiembre: Amigo de Artistas

Amigo de Artistas 18 de septiembre: María José Quintanilla

María José Quintanilla 19 de septiembre: Ráfaga

Ráfaga 20 de septiembre: Joe Vasconcellos

El ingreso liberado regirá entre las 12:00 y las 14:00 horas mediante la presentación e escaneo obligatorio del carné de identidad. Posterior a ese horario, las entradas tendrán un valor de $8.000 (más cargo por servicio en Passline), mientras que el estacionamiento costará $12.000. Las puertas para el ingreso se cerrarán a las 00:00 horas y el recinto operará hasta las 01:30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

La agenda festiva de la comuna incluye además:

2ª Feria Costumbrista (Parque Potrerillos): Del 15 al 20 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas, con 50 estands de comida tradicional, música en vivo y juegos infantiles.

Del 15 al 20 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas, con 50 estands de comida tradicional, música en vivo y juegos infantiles. Feria de Artesanía (Av. Perú, altura 4 Norte): Del 17 al 20 de septiembre, de 09:00 a 20:00 horas.

Del 17 al 20 de septiembre, de 09:00 a 20:00 horas. Mercadito Campesino Indap (Palacio Carrasco): Del 16 al 23 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas.

Del 16 al 23 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas. Desfile Naval: A partir de las 17:00 horas tras su participación en la Parada Militar de Santiago, la Academia Politécnica Naval (APOLINAV) desfilará por la Av. Los Héroes y recorrerá las calles San Martín y Jorge Montt hasta Las Salinas.

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