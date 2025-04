Viña del Mar se posiciona entre las primeras comunas del país por inversión en seguridad, salud y educación tras cuenta pública de Ripamonti

Los compromisos cumplidos por el Municipio de Viña del Mar en materia de salud, educación, seguridad y proyectos urbanos, que han significado una millonaria inversión y han posicionado a la comuna entre las primeras del país en cuanto a desarrollo, fueron destacados por la alcaldesa Macarena Ripamonti en la Cuenta Pública de la Gestión Municipal correspondiente al año 2024 que realizó en la sede de la Cooperativa Multiactiva Comandante Alejandro Navarrete Cisternas, en el tradicional barrio de Gómez Carreño, junto a la comunidad, tras decisión de la actual administración de realizar estos hitos en diversos cerros y sectores de Viña del Mar.

En la instancia, que se realizó en la sesión extraordinaria n°1.737 del Concejo Municipal de Viña del Mar y la Nº 188 del Municipio de Cuidados, participaron autoridades regionales, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC y Consejo de Seguridad, organizaciones sociales y comunitarias, vecinas y vecinos de Gómez Carreño y de toda la comuna.

La alcaldesa sostuvo que “pudimos dar cuenta de los logros, de los indicadores y objetivos que logramos el 2024, no de promesas o sueños por realizar, sino de lo que objetivamente conseguimos, como por ejemplo: logramos bajar de $19 mil millones de déficit municipal a menos de $2.046 millones, logramos junto con los vecinos ejecutar más de 39 proyectos en establecimientos educacionales, logramos hacer más de 60 proyectos de pavimentaciones y recambiar más de 10 mil luminarias en la comuna, construimos viviendas, gestiones para obtener más de 240 subsidios entregados a personas mayores para que tengan un lugar donde vivir”.

Y afirmó que “terminamos de ser la comuna líder en toda la región de Valparaíso con mayor cantidad de proyectos, dentro de las top 3 a nivel nacional y somos la tercera comuna del país con mayor cantidad de inversión. Esas son las cuentas y los datos objetivos que desmitifican cualquier discurso. Los datos matan los relatos y nos sentimos felices de dar cuenta transparente y de seguir involucrando a la comunidad para que siga gestionando, porque no podemos solos, necesitamos del mundo privado, del esfuerzo de los vecinos y de toda la comunidad organizada para lograr los objetivos que nos proponemos y seguir cumpliendo nuestros sueños por cuatro años más”.

En la ocasión, la jefa comunal junto al Concejo Municipal, entregó un galvano conmemorativo al presidente de la Cooperativa Multiactiva Comandante Alejandro Navarrete Cisternas.

SEGURIDAD CON ENFOQUE COMUNITARIO

Con la destinación de recursos por $543 millones para seguridad, con la que se aumentó la flota de patrullaje y se incorporaron 12 motos nuevas -sumando más de 53 mil kilómetros recorridos en patrullaje preventivo-, entre otros logros, la alcaldesa afirmó que “nuevamente hemos posicionado a Viña del Mar dentro de los top 3 a nivel nacional en inversión en materia de seguridad”.

Asimismo, destacó los más de 1.000 patrullajes conjuntos con Carabineros y los 2.216 operativos con Seguridad Pública Municipal –y algunos con otros organismos del Estado- para el combate al comercio ambulante ilegal: “En tres meses, duplicamos las detenciones del año anterior”, acotó.

En materia preventiva, la jefa comunal indicó que “el recambio de luminarias ha sido un paso fundamental para mejorar la seguridad en nuestros barrios. Hoy, podemos decir con orgullo que hemos instalado un total de 6.778 luminarias en Viña del Mar. Estos trabajos han sido posibles gracias a la colaboración constante de nuestros equipos de trabajo y el apoyo de la comunidad”.

Y en materia de prevención de emergencias, “en 2024 desmalezamos más de 167.000 metros lineales, superando las metas de CONAF. Implementamos el programa de resiliencia ante tsunamis, con equipamiento y formación para 800 familias. Y por primera vez, el Plan de Seguridad Escolar se ejecuta con mejoras reales en entornos educativos”, dijo.

OBRAS Y DESARROLLO URBANO

En cuanto a la generación de proyectos de desarrollo, Ripamonti indicó que Viña del Mar continúa consolidando su liderazgo a nivel regional y nacional: “Tenemos una cartera de inversión de más de 1.000 iniciativas en distintas áreas. Proyectos estratégicos, vivienda, movilidad y transporte, deportes, salud, educación, espacio público, seguridad, gestión de riesgos y desastres, comercio, medioambiente, cultura y patrimonio. Quiero recordarle a nuestros vecinos que Viña del Mar ha sido reconocida en los rankings nacionales como una de las ciudades con mayor cantidad de proyectos desarrollados”, subrayó.

Entre las principales iniciativas destacó el desarrollo de más de 16.000 m² de plazas, con una inversión que supera los $ 4 mil millones, en sectores como Glorias Navales, Forestal, Villa Rogers, plazas EFE, el proyecto Parque Inundable Marga Marga, más de 60 pavimentaciones, como calles Valparaíso y Arlegui, el sector Vista Las Palmas: la implementación del Centro Veterinario Municipal que ha brindado más de 1.700 atenciones y 472 esterilizaciones, con espacios dignos y profesionales comprometidos; y la construcción de la cancha Villa Hermosa, entre otros muchos proyectos en toda la comuna.

MAYOR INVERSIÓN EN SALUD DEL PAÍS

Los 6 proyectos por más de $4.500 millones que ha impulsado el municipio para mejorar la infraestructura de los CESFAM y CECOSF de Viña del Mar y el inicio de la construcción del SAR de Miraflores, después de más de 15 años de espera y que beneficiará a más de 130.000 personas, fueron las principales iniciativas que la alcaldesa destacó en el ámbito de la salud comunal.

“También estamos levantando el CESFAM provisorio de Nueva Aurora y preparando el definitivo, con una inversión que superará los $16 mil millones: la más alta del país en atención primaria. Y vienen más: terreno aprobado en Santa Julia y trámites en curso en Glorias Navales para nuevos centros de salud”, puntualizó la jefa comunal.

Además, dio cuenta de la inauguración de la farmacia comunal y la primera óptica municipal de Viña que funciona en el Terminal Rodoviario: “Medicamentos hasta 60% más baratos, lentes ópticos accesibles, dosis exactas, un laboratorio magistral”, subrayó.

A ello se suma la nueva flota de vehículos para la red de atención primaria: “Realizamos 3.800 visitas domiciliarias más. La salud ahora llega donde la gente está. Y cuando golpeó el incendio, desplegamos cinco puestos médicos de avanzada. Viña está más preparada”, afirmó.

EDUCACIÓN: CONSTRUIR FUTURO

En este ámbito, la alcaldesa subrayó la inversión histórica de $11.800 millones que se ha realizado entre el 2021 y 2024 para mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos municipales para entregar mejores condiciones a sus comunidades. “Solo este año llevamos 39 establecimientos mejorados. Y vamos por más: proyectos en ejecución, postulaciones, obras por iniciar”.

“En emergencias, respondimos rápido. En Villa Independencia, tras el incendio, levantamos una escuela modular con $798 millones. En la Escuela John Kennedy, obras por $240 millones”, acotó.

Además señaló que “el Programa de Integración Escolar creció: 50% más profesionales, más niños y niñas con apoyos reales. Y tras el incendio, junto a Psicólogos por Chile, UNESCO y JUNAEB, implementamos intervención psicosocial para sanar desde lo humano. Y en 2025 vendrán nuevas obras. No vamos a detenernos”.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

La implementación del sistema de reciclaje de Viña del Mar, con 1.696 contenedores en puerta a puerta, 310 campanas de vidrio y una meta clara: llegar al 100% de cobertura en tres años, fue destacado por la jefa comunal de manera especial, al igual que la adquisición de 10 camiones nuevos, rutas con GPS y retiro de residuos verdes por solicitud ciudadana, para el servicio de aseo comunal.

En cuanto a la economía local, la alcaldesa indicó que “en tres años, pasamos de 44 ferias patrocinadas a 727. Apoyamos a más de 700 actores del emprendimiento local y durante el durante el año 2024 avanzamos significativamente en la vinculación con las 14 ferias libres tenemos la primera unidad municipal a cargo de llevar las relaciones con las ferias, pavimentamos la feria hortofrutícola Las Torres de Forestal, y apoyamos a conseguir proyectos de inversión que renovarán las ferias en Viña del Mar".

Y en cuanto al fomento del Turismo, la jefa comunal mencionó el premio Music Cities Award 2024, por el impacto del Festival de Viña del Mar en el desarrollo socioeconómico local. “Lanzamos el Distrito Creativo, que ha convocado a más de 27.600 artistas, emprendedores e influenciadores, avanzamos con el diseño de nuestro primer Plan de Desarrollo Turístico Sustentable, donde identificamos nuestro potencial de desarrollo para accionar de manera planificada, sostenible y alineada con las necesidades de nuestra ciudad y comunidad”, acotó.

“Además –dijo- Viña del Mar se consolida como un destino líder en Turismo de Reuniones, con la realización de más de 40 congresos en el último periodo, posicionando a la ciudad como un epicentro estratégico para encuentros nacionales e internacionales que promueven la colaboración, el desarrollo económico, la innovación y que dejan un legado positivo en nuestra ciudad. Así, hoy Viña del Mar se posiciona como un punto de encuentro de clase mundial, donde convergen las ideas, la entretención, la innovación, los negocios y la cultura”.

CULTURA Y PATRIMONIO

En este ámbito, la alcaldesa destacó la implementación del primer Plan Comunal de Cultura que ya está en marcha, la inversión de $125 millones para apoyar a organizaciones culturales viñamarinas, la reactivación de la Sala Aldo Francia como un espacio cultural para todas las expresiones viñamarinas y la intensa actividad que se desarrolla en el Teatro Municipal: “Este es un espacio vivo, abierto y cercano que democratiza el acceso a espectáculos de excelencia en nuestra región. Durante el 2024 tuvimos 185 espectáculos, 104 actividades para la comunidad viñamarina, reuniendo a 362 elencos y 4.539 artistas en escena. En total: 149.455 personas fueron espectadoras de la belleza, de la música y del arte”.

Respecto del patrimonio, la jefa comunal informó que “continuamos las obras de recuperación del Palacio Carrasco ($454 millones), Castillo Wulff (consultoría por $297 millones) y Mercado Municipal ($230 millones)”.

VIVIENDA Y RECONSTRUCCIÓN

Un punto especial en la Cuenta Pública de la Gestión Municipal 2024 fue la emergencia generada por el incendio de febrero. “Nos exigió acción inmediata y respondimos con dos proyectos habitacionales innovadores: Condominio Chusmiza, en El Olivar, para 4 familias, con diseño de ELEMENTAL y Unidad Habitacional Progresiva (UHP), que permite crecer con el tiempo, sin perder estándares técnicos ni dignidad. Esto no es solo reconstrucción. Es futuro”, puntualizó.

Al finalizar su intervención, la alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo que “lo que hoy les he compartido no es un listado de obras ni una defensa técnica. Es una declaración política. Una promesa cumplida. Y, sobre todo, un nuevo punto de partida. Lo que viene no será fácil. Aún queda mucho por hacer, todo por hacer. Pero ya sabemos de qué estamos hechos. Sabemos que cuando nos organizamos, nadie nos detiene. Sabemos que cuando trabajamos con amor, con honestidad y con visión, transformamos calles, escuelas, barrios… y también la forma en que nos tratamos como ciudad”.

“Viña del Mar es la ciudad líder del país. Chile nos observa, se dan cuenta que de manera rápida ya no caminamos a oscuras, ni en tierra. Caminamos juntas y juntos, sobre lo que hemos construido con esfuerzo, inteligencia y mucho coraje”, concluyó.

