Viña del Mar se corona como la ciudad más visitada del país durante el fin de semana largo

Viña del Mar se consolidó como uno de los destinos preferidos en el país durante el reciente fin de semana largo, atrayendo a miles de turistas y logrando una ocupación hotelera que bordeó el 80%. Según cifras del Sernatur, la región de Valparaíso recibió cerca de 300 mil visitantes, lo que demuestra el éxito de la variada oferta de servicios y panoramas de la "Ciudad Jardín".

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que el éxito se debe a la planificación del municipio. "Gracias a la planificación anual en materia de impulso económico y desarrollo turístico, Viña del Mar se preparó con una cartelera robusta de actividades deportivas y culturales", afirmó, señalando que el trabajo coordinado con el sector privado ha dado "muy buenos resultados".

Entre las actividades que más atrajeron al público destacó el concierto de Los Jaivas por su 62° aniversario, que congregó a más de un millar de asistentes en el Teatro Municipal. Además, los museos Palacio Vergara y Rioja ofrecieron exposiciones y conciertos con entrada liberada, mientras que el Palacio Artequin y la Sala Viña del Mar presentaron la muestra “Roberto Matta, del trazo al objeto”.

La oferta deportiva también fue clave. La Playa del Deporte se llenó de personas participando en clases de aerobox, zumba, entrenamiento funcional y voleibol playa. El domingo, la tradicional “Ciclorecreovía” en la Avenida San Martín registró un considerable aumento de participantes, tanto de visitantes como de viñamarinos.

Ripamonti finalizó con un mensaje de optimismo, asegurando que el buen resultado del fin de semana largo proyecta a Viña del Mar como la comuna más visitada de Chile para la próxima temporada de primavera-verano.

