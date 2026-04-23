Viña del Mar se consolida en el podio regional alcanzando el nivel «Medio-Alto» en informe sobre calidad de vida urbana

Viña del Mar ha ratificado su liderazgo regional al posicionarse en el nivel Medio-Alto de desarrollo, según los resultados del último Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que ubica a la ciudad en el podio de la región de Valparaíso, sólo siendo superada por la comuna de Concón.

El informe, que analizó 99 ciudades del país basándose en datos del Censo 2024, evalúa la provisión de bienes y servicios a través de seis dimensiones críticas: Conectividad, Salud y Medioambiente, Vivienda, Condiciones Socioculturales, Laborales y Ambiente de Negocios. En esta edición, Viña del Mar mostró un crecimiento notable en sus indicadores económicos y sociales respecto a mediciones anteriores.

AVANCES EN EL MOTOR ECONÓMICO

Uno de los puntos más altos para la comuna fue el ascenso en los ejes de Condiciones Laborales y Ambiente de Negocios. Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que esta posición es el resultado de una estrategia de reactivación planificada.

“Esta medición nos permite tomar diversas medidas y acciones para seguir posicionándonos como ciudad; alcanzar un alto índice es una muestra clara de que el camino que hemos trazado es el correcto”, afirmó la jefa comunal.

Asimismo, Ripamonti subrayó el impacto de estas cifras en la cotidianidad de los habitantes: “Especialmente en el ámbito del desarrollo económico local, se evidencia un avance significativo (...) estos buenos números deben repercutir directamente en las familias viñamarinas, mejorando sus oportunidades laborales y de emprendimiento”.

DESAFÍOS Y CONSOLIDACIÓN

A pesar de los buenos resultados, que sitúan a Viña del Mar dentro del 60,7% de las comunas que lograron mantener o mejorar su estatus, la autoridad comunal fue enfática en que el trabajo debe continuar para alcanzar la categoría superior.

“Vamos a seguir avanzando: alcanzar un nivel medio-alto es auspicioso, especialmente si somos una de las ciudades con mayor población y mejor evaluadas del país. Pero la inversión en mejores espacios públicos, nuevos centros de salud y dar mayor seguridad debe continuar. Solo así podemos seguir progresando”, puntualizó la alcaldesa.

Con una base sólida en infraestructura y una creciente sinergia entre el esfuerzo público y privado, la ciudad busca no solo ser un destino atractivo para el turismo, sino un polo de desarrollo integral que garantice bienestar a largo plazo para toda su población residente.

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