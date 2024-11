Viña del Mar resolverá su Presupuesto Municipal 2025 con sólo 8 concejales: Williams estima que la votación "se verá afectada"

Ad portas de finalizar el año 2024, en el Municipio de Viña del Mar ya tienen prácticamente establecido lo que será el Presupuesto de 2025 para la casa edilicia que administra y seguirá administrando la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien propuso un monto de 157 mil millones de pesos ($157.000.000.000) para los próximos 12 meses, instancia que deberá ser votada este 26 de noviembre por el Concejo Municipal.

Y es justamente en este órgano donde podría estar la gran "piedra en el zapato" para el «Municipio de Cuidados», ya que tanto René Lues (DC) como Jorge Martínez (UDI) presentaron sus renuncias la semana pasada, por lo que el quórum de 10 concejales bajó a ocho. Incluso podrían ser sólo siete ediles, dependiendo de si se conecta o no vía remota la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI), quien está con posnatal.

Cabe recordar que la ley electoral establece que las autoridades en ejercicio que desearan competir en la Elección Parlamentaria de 2025 debían renunciar antes del 16 de noviembre para no quedar inhabilitados, ya que debían salir al menos un año antes de sus respectivos cargos. Es bajo este contexto que renunciaron los dos ediles de oposición a la alcaldesa Ripamonti, quienes podrán aspirar a competir por la Cámara.

Es por ello que Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de Viña del Mar, quienes abordaron las complicaciones y dificultades que podrían presentarse al momento de votar el millonario Presupuesto Municipal de 2025, instancia fijada para el martes 26 de noviembre, donde finalmente serán ocho los concejales que podrán votar: Carlos Williams, Sandro Puebla, Pablo González, Nancy Díaz, Tomás de Rementería, Nicolás López, Alejandro Aguilera y Antonia Scarella.

"Obviamente que se verá afectada la votación del Presupuesto Municipal de 2025, en el sentido que temas tan relevantes necesitan tener dotación completa de concejales en la sesión y ser aprobados por un quórum que sea representativo", señaló el concejal independiente Carlos Williams (ex Renovación Nacional).

Distinta es la opinión expresada por el concejal Sandro Puebla, independiente pero cercano al Partido Socialista, quien señaló que "no debiera verse afectada, ya que se deberá votar con los concejales actuales. Lamentablemente este año hemos tenido muy poco tiempo para analizar el Presupuesto Municipal 2025, pero al menos yo he hecho saber a la administración cuáles son los observaciones sobre la propuesta de Presupuesto y espero que puedan ser resueltas para poder aprobarlo",

Por su parte, la concejala Nancy Díaz, del Frente Amplio, comentó que "lo hemos consultado con administración y con el secretario abogado, y no tendríamos problemas con la votación del martes. Se votará con los ocho que hay. No sé si la concejala Scarella se va a conectar, yo creo que sí, pero si no tendríamos justo el quórum que exige la ley orgánica para poder votar. Eso lo teníamos visto y nos pusimos en esos supuestos en que faltaran concejales por lo de sus renuncia y el secretario abogado es el que nos informa si procede o no procede para poder votarlo".

Finalmente el concejal Pablo González, del Partido Comunista, señaló que "en ningún caso afecta a la votación del Presupuesto, como tampoco altera el normal funcionamiento del Concejo Municipal, porque se requiere de una mayoría absoluta, que se logra con seis concejales... y somos ocho. Es decir, la renuncia de ellos (Lues y Martínez) no altera el quehacer cotidiano del Municipio de Viña del Mar".

Considerando que desde octubre se viene trabajando en la elaboración del Presupuesto Municipal, incluyendo las dudas y observaciones planteadas por los concejales, se informó desde la casa edilicia que estas ya han sido subsanadas e informadas, razón por lo que se prevé que su aprobación no debería verse comprometida. Y es que con la salida de dos de los tres más férreos opositores de la administración Ripamonti, ahora el camino quedó más despejado para conseguir los votos requeridos para aprobarlo.

Vale indicar que entre los principales ítems del Presupuesto Municipal 2025 destacan una mayor inversión en prevención de catástrofes, como incendios o inunda-ciones, además de iniciativas relacionadas a la seguridad pública.

