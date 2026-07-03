Viña del Mar renovará luminarias LED en el entorno de hospitales para reforzar seguridad

El Municipio de Viña del Mar ejecutará la renovación de 141 luminarias para potenciar la seguridad nocturna en el entorno de los hospitales del barrio oriente de la ciudad, tras la aprobación de la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti en el Concejo Municipal, por una inversión de más de $93 millones.

La iniciativa contempla el reemplazo de 141 dispositivos LED de eficiencia energética en calles LLay Llay, La Marina, Montenegro, Ocoa y Valdivia, aledañas al Hospital Gustavo Fricke, Hospital Clínico, ex Hospital de Niños, Cesfam Marcos Maldonado y del futuro Centro oncológico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

La jefa comunal afirmó que “estos avances son parte del Plan Ciudad 100% LED que estamos impulsando en Viña del Mar. Ya hemos concretado el recambio de miles de luminarias, una inversión que nos permite entregar mayor seguridad, recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

La alcaldesa precisó que “este ha sido un compromiso que siempre hemos construido junto a la comunidad. Cuando llegamos al municipio, muchos vecinos nos decían que otras comunas avanzaban, mientras Viña del Mar contaba con apenas un 2% de luminarias LED”.

“Hemos avanzado de manera decidida, pero no nos detenemos. Mientras existan barrios que aún esperan este recambio, seguiremos trabajando para alcanzar una ciudad con calles completamente iluminadas. Además de mejorar la seguridad y la percepción de los espacios públicos, esta tecnología nos permite reducir el consumo de energía y hacer un uso más eficiente de los recursos, generando un beneficio para toda la ciudad y para cada uno de sus vecinos”, puntualizó la alcaldesa.

El proyecto aprobado también abarca las calles Viana (desde Cancha hasta cruce con Limache), Álvarez (desde Simón Bolívar hasta El Álamo), Limache (desde Cancha hasta Pasaje Lisboa), calle y puente Lusitania, circunvalación de Complejo Quinta Claude (Angamos, Cantera, Jackson, Patricio Lynch, entre otras).

RECAMBIO MASIVO

Con esta nueva propuesta, el Municipio de Viña del Mar avanza en el recambio de más de 2.500 luminarias en distintos sectores de la comuna, con una inversión de más de $800 millones financiada por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), línea emergencia de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Es así que en Forestal, la reposición de 735 luminarias, por un monto de $228,5 millones se encuentra en etapa final de ejecución y beneficia a los vecinos de calles Simón Bolívar, Mackenna, Las Heras, Álvaro Santa María, Blanca Vergara, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Villagra, Av. La Paz, Siete Hermanas, y de pasajes y calles colindantes a dichas arterias.

Para el mismo sector también se gestionó ante la Subsecretaría Regional de Desarrollo Regional (Subdere), el aumento de obras por $68 millones para el recambio de otras 360 luminarias en calles Urano, Plutón, Neptuno, Ernesto Puga, Bío Bío, Maule y otras aledañas.

En proceso de licitación pública se encuentran, además, otros proyectos para instalar nuevas luminarias LED en los barrios de Villa Hermosa y Achupallas. En el primero, se reemplazarán 340 luminarias en todas las calles de este barrio, con un presupuesto de $161 millones. En el segundo, se cambiará el actual sistema de alumbrado público y se instalarán 688 nuevas luminarias en el perímetro de Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri y Eduardo Frei, con una inversión de $317 millones.

La nueva cartera de proyectos se suma al recambio masivo de luminarias ya ejecutado en los sectores de Santa Inés, Miraflores Alto, Reñaca Alto, Nueva Aurora y Gómez Carreño, entre otros.

PURANOTICIA