Continúa la búsqueda de interno que escapó desde el CET de la cárcel de Valparaíso

Un interno que se encontraba cumpliendo una condena en el Complejo Penitenciario de Valparaíso escapó desde el Centro de Educación y Trabajo (CET) del recinto penal, situación que derivó en un procedimiento para intentar ubicarlo.

El hombre fue identificado con las iniciales J.C.M.B. y, al momento de su desaparición, contaba con autorización para desplazarse dentro del establecimiento penitenciario porteño debido a que se encontraba realizando labores domésticas.

La ausencia del interno fue detectada durante el transcurso de la jornada del lunes, tras lo cual Gendarmería activó un operativo destinado a establecer su paradero y esclarecer las circunstancias en que habría abandonado el recinto.

En las diligencias participaron gendarmes y personal policial, quienes realizan las labores de búsqueda correspondientes ante el quebrantamiento de condena.

Por medio de un comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso confirmó que se activaron todas las medidas establecidas frente a estos casos, además de dar aviso al Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

De igual forma, la institución subrayó que se dio inicio a un sumario administrativo, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos y reforzar las medidas de seguridad.

Por último, Gendarmería informó que el preso cumplía condena en régimen especial "orientado a la reinserción social, basado en la confianza y autodisciplina". Junto a ello, se indicó que el interno mantenía una condena que debía cumplir hasta 2029.

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