Viña del Mar refuerza limpieza de microbasurales en el marco del Plan Invierno 2026

Un reforzamiento de la limpieza de microbasurales inició el Municipio de Viña del Mar para evitar que los desechos depositados ilegalmente en estas áreas, obstruyan el sistema de evacuación de aguas lluvias de la ciudad, en el marco del Plan Invierno 2026.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “como municipio hemos comenzado anticipadamente el Plan de Invierno, reforzando la limpieza de quebradas y sumideros en distintos sectores de la comuna, en coordinación con los vecinos, quienes nos levantan las situaciones prioritarias en cada barrio. Nuestro objetivo es prevenir emergencias y resguardar a las familias ante la llegada de las lluvias”.

La jefa comunal destacó que “este trabajo preventivo es fundamental para reducir riesgos de anegamientos y proteger a nuestras comunidades; estamos desplegados en terreno con equipos municipales reforzados, coordinando acciones para que Viña del Mar esté bien preparada para enfrentar este invierno”.

TRABAJO PERMANENTE

El plan se ejecuta durante todo el año y se refuerza de manera preventiva en verano para prevenir incendios forestales y en otoño-invierno para despejar las cuencas y quebradas a fin de que el agua pueda escurrir de manera normal, a lo que se suma la limpieza del sistema de canalización de aguas lluvias, canaletas y el barrido de hojas.

Los trabajos de reforzamiento están a cargo de la Dirección de Operaciones y Servicios, a través de la sección de Aseo, y se iniciaron en distintos sectores de Gómez Carreño (afueras del polo comercial, Cancha Botafogo y altura cancha 5to. sector).

De igual forma se realiza la limpieza y despeje de residuos tanto en el Estero Marga Marga como en el de Reñaca, tarea que el 2025 logró exitosos resultados como labor preventiva ante emergencias.

REUNIÓN CON SENAPRED

Asimismo, el Municipio de Viña del Mar, a través del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, realizó un levantamiento detallado de puntos críticos de la comuna mediante la aplicación dispuesta por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), lo que ha permitido contar con una base georreferenciada actualizada.

La información fue validada en una reunión técnica que se sostuvo con profesionales de Senapred, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas en los puntos críticos de la ciudad.

También se están ejecutando labores de mantención preventiva de estaciones meteorológicas, para asegurar la continuidad operativa de los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Además, se ha dispuesto la entrega de materiales de protección de manera anticipada a la comunidad, ante eventuales eventos meteorológicos, junto con la mantención de stock estratégico de sacos de arena.

En la línea de prevención y mitigación en el territorio, los equipos de GRD están realizando charlas comunitarias orientadas a la preparación frente a eventos invernales, promoviendo conductas de autocuidado.

De igual forma, se están realizando evaluaciones en terreno, priorizando sectores vulnerables, con el fin de identificar necesidades específicas y adoptar medidas anticipadas que reduzcan posibles afectaciones.

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