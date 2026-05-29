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PDI recupera automóvil robado y detiene a dos sujetos en operativo realizado en Limache

PDI recupera automóvil robado y detiene a dos sujetos en operativo realizado en Limache

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La investigación coordinada con la Fiscalía Regional de Valparaíso permitió a la Bicrim de Viña del Mar establecer el paradero del vehículo y de los presuntos responsables del ilícito.

PDI recupera automóvil robado y detiene a dos sujetos en operativo realizado en Limache
Viernes 29 de mayo de 2026 08:48
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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Viña del Mar, en coordinación con el turno de Información y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso, lograron la recuperación de un vehículo con encargo vigente por robo y la detención de dos individuos en la comuna de Limache.

La diligencia se originó tras una denuncia por el delito de robo de vehículo motorizado, iniciándose diversas acciones investigativas destinadas a establecer el paradero del automóvil y de los responsables del ilícito.

Gracias al trabajo investigativo desarrollado por los oficiales de la policía civil, fue posible ubicar el vehículo sustraído y detener a dos sujetos, ambos de nacionalidad chilena, mayores de edad y sin antecedentes policiales.

El procedimiento permitió además la incautación del automóvil requerido, el que será devuelto a su propietario conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Por instrucción del Turno de Información y Flagrancia, ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para que se efectúe su respectiva audiencia de control de detención.

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