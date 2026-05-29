A tres meses del Gobierno de Kast, región de Valparaíso muestra sus peores cifras de desempleo desde la pandemia: 10,3%

Un panorama complejo y con rasgos históricos enfrenta el mercado laboral de la región de Valparaíso. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación regional se posicionó en un preocupante 10,3% en el trimestre móvil febrero - abril de 2026.

Esta preocupante cifra no se trata sólo de un dato más, ya que representa el retorno oficial de la Quinta Región a los temidos "dos dígitos" de desempleo, una realidad crítica que no se registraba desde mediados del año 2021, cuando la zona luchaba por intentar sacudirse los efectos más duros que dejaba la pandemia del Covid-19.

Y es que tras casi cinco años de relativa estabilidad, Valparaíso vuelve a cruzar la barrera del 10%, consolidando una tendencia al alza que ya se venía advirtiendo en los meses previos, como por ejemplo en el trimestre enero - marzo con una tasa de 9,8%.

Además, el rezago regional se agrava al tomar en consideración la tasa de desocupación nacional, que alcanza el 9,1%. Vale decir, no tan sólo el desempleo ha aumentado 1,5 puntos porcentuales en doce meses en la región de Valparaíso, sino que también evidencia que las cifras locales están muy por encima de las nacionales.

Drago Radovic, director del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explicó estas cifras a Puranoticia.cl señalando que "en la región de Valparaíso la fuerza de trabajo está creciendo bastante más rápido que la ocupación. En el trimestre febrero-abril 2026, la fuerza de trabajo regional aumentó 2,2% en doce meses, mientras que las personas ocupadas crecieron solo 0,5%. Ese desajuste hizo que las personas desocupadas aumentaran 20,2%, llegando a 105.496 personas. Por eso, el problema no es simplemente que no se estén creando empleos; es que los empleos creados son insuficientes para absorber a todas las personas que están entrando o retornando al mercado laboral".

Asimismo, planteó que "la trayectoria reciente muestra un deterioro claro: la tasa regional venía desde 7,7% en octubre-diciembre 2025, luego subió a 8,4% en noviembre-enero, 9,2% en diciembre-febrero, 9,8% en enero-marzo y finalmente llegó a 10,3% en febrero-abril 2026. Es decir, no se trata de un salto aislado, sino de una tendencia de aumento en los últimos trimestres móviles".

"En síntesis, Valparaíso está por sobre el promedio nacional porque enfrenta una combinación de mayor presión de entrada al mercado laboral, creación de empleo insuficiente, concentración territorial del desempleo en zonas urbanas relevantes y dinámicas sectoriales desiguales", complementó.

BRECHA DE GÉNERO

El análisis detallado del informe del INE revela que la crisis actual tiene rostro femenino. Mientras que la tasa de desocupación en los hombres se situó en un 9,5% (con un alza de 0,9 puntos porcentuales), el desempleo en las mujeres escaló hasta un impresionante 11,3%, registrando un violento aumento de 2,3 puntos en doce meses.

Esta cruda realidad se profundiza al poner en observación a los indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo. Y es que la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó un 18,8% a nivel regional, pero en el caso de las mujeres esta presión laboral se dispara al 21,8%, evidenciando de esta manera una brecha de género de 5,6 puntos porcentuales que las deja en total desventaja.

El académico de la PUCV analizó estos números diciendo que "la tasa de desocupación femenina llega a 11,3% porque la incorporación de mujeres al mercado laboral está aumentando con fuerza, pero el empleo femenino no crece al mismo ritmo. En doce meses, la fuerza de trabajo femenina aumentó 3,4%, mientras que las mujeres ocupadas crecieron solo 0,8%. Como resultado, las mujeres desocupadas aumentaron 29,3%. Este es el punto clave: hay más mujeres buscando empleo o disponibles para trabajar, pero el mercado laboral regional no está generando suficientes puestos para absorber esa mayor participación".

También sostuvo que "este fenómeno también se observa en la participación laboral femenina: la tasa de participación de mujeres subió a 51,8%, con un aumento de 1,2 puntos porcentuales en doce meses, mientras que la tasa de ocupación femenina bajó levemente hasta 46,0%. Es decir, más mujeres están entrando al mercado laboral, pero no necesariamente encontrando empleo".

PUESTOS DE TRABAJO

El incremento de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo general en doce meses en la región de Valparaíso se explica por un "descalce estructural", vale decir, la cantidad de personas que entran a buscar trabajo crece mucho más rápido que la capacidad de la economía regional para absorberlas.

En cifras, la fuerza de trabajo aumentó un 2,2% en un año; mientras que las personas ocupadas apenas crecieron un 0,5%. Como consecuencia directa, las personas desocupadas aumentaron un 20,2% en el mismo período.

A pesar de que sectores como "Otras actividades de servicio" (16,8%), "Alojamiento y servicios de comida" (12,5%) y "Comunicaciones" (34,9%) sumaron puestos de trabajo –principalmente bajo las categorías de asalariados formales e informales–, el esfuerzo fue insuficiente para mitigar el impacto general.

INFORMALIDAD

En el apartado de la calidad del empleo, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 28,9%, anotando un retroceso de 0,8 puntos porcentuales en un año.

Si bien, una baja en la informalidad suele ser una buena noticia, en este escenario responde a la destrucción de empleos en sectores clave.

Las personas ocupadas informales disminuyeron un 2,2% (afectando mayormente a mujeres con un -2,0%), debido al desplome de los puestos informales en el Comercio (-15,9%) y en los Servicios administrativos y de apoyo (-23,0%).

Con estos datos sobre la mesa, la región de Valparaíso cierra un trimestre negro que revive los peores fantasmas de la crisis económica post-pandemia, instalando el desafío urgente de reactivar la inversión local y frenar la persistente destrucción de empleos, sobre todo en mujeres, quienes son las que más sufren esta crisis laboral.

LA "RECETA" DEL EXPERTO"

El director del Observatorio Laboral de la PUCV, Drago Radovic, explicó que la desocupación femenina no es el único indicador preocupante, ya que la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario (SU2) llega a 19,9% en mujeres, versus 15,6% en hombres; mientras que la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) alcanza 21,8% en mujeres, frente a 16,2% en hombres, con una brecha de 5,6 puntos porcentuales en desmedro de las mujeres.

"Esto muestra que el problema no se reduce a la desocupación abierta, sino que también incluye subutilización laboral y dificultades para acceder a empleos suficientes o adecuados. Por tanto, no conviene interpretar este aumento como algo negativo en sí mismo desde el punto de vista de la participación: que más mujeres quieran trabajar es una señal positiva. El problema es que la economía regional no está respondiendo con suficientes empleos, ni con empleos suficientemente compatibles con las condiciones reales de inserción laboral femenina", aseguró.

Para frenarla, el académico dice que el foco no debe ser reducir la participación femenina, sino acelerar la absorción laboral de las mujeres.

A juicio del experto, esto requiere medidas concretas: "Primero, fortalecer la intermediación laboral con foco de género, especialmente en comunas de la Conurbación Gran Valparaíso y Marga Marga, donde la presión por empleo es más alta. No basta con capacitar; hay que conectar directamente a mujeres desocupadas con empresas que estén contratando; segundo, orientar la capacitación hacia sectores que efectivamente están generando empleo en la región, como servicios, alojamiento y comida, comunicaciones, industria manufacturera y funciones administrativas, pero con compromisos reales de colocación o prácticas laborales".

En tercer lugar, planteó que se deben "abordar las restricciones de cuidado, horarios y movilidad. Muchas mujeres no solo enfrentan falta de empleo, sino dificultades para aceptar trabajos por responsabilidades familiares, horarios incompatibles o tiempos de traslado. Por eso, las soluciones deben incluir coordinación con oferta de cuidados, jornadas compatibles y acceso efectivo a lugares de trabajo".

ANÁLISIS DEL GOBIERNO

Estos preocupantes números fueron analizados por la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien comenzó su argumentación atribuyendo responsabilidades al Gobierno anterior. "Estas cifras son un fruto del estancamiento económico que ha tenido la región de Valparaíso durante los últimos cuatro años", expuso.

Luego, indicó que "como Gobierno nos hemos ocupado en apurar y destrabar los permisos medioambientales de proyectos de gran envergadura para nuestra región", mencionando así la extensión del Metro a La Calera y el Puerto Exterior de San Antonio, iniciativas de las que dijo se van a inyectar alrededor de 6.000 empleos nuevos.

"Esa es una buena noticia que esperamos que se pueda materializar en un corto y mediano plazo. Al mismo tiempo, nuestro Gobierno está tramitando una Ley de Reconstrucción en el Congreso Nacional, que esperamos también nos ayude a revitalizar la economía porque es allí donde tenemos que poner el foco, sobre todo en los empleos para las mujeres de nuestra región de Valparaíso", agregó la vocera.

La portavoz del Gabinete Regional también se refirió al desempleo en las mujeres, subrayando que "todas estas inversiones van a traer puestos de trabajo. Recordemos que las mujeres son jefas de hogar y son muchas veces las que llevan adelante a la familia. Nos hemos reunido con juntas de vecinos y organizaciones".

Finalmente, Rosario Pérez cerró su análisis indicando que "junto a la Seremi de la Mujer hay una mesa de trabajo, donde estamos focalizando que estos empleos tienen que ir directo a donde están esas mujeres y nuestro rol como Estado es apuntar a que estos proyectos den espacio a las mujeres de nuestra región".

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