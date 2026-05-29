Red de Mujeres Progresistas se reúne en Viña del Mar y propone continuar trabajando para fortalecer la democracia

Una iniciativa convocada por la ex Ministra Clarisa Hardy, Berni Cancino, Javiera Serrano y Marisol Rodríguez, en Viña del Mar, denominada Red de Mujeres Progresistas, se llevó a cabo el miércoles 27 de mayo.

Inspiradas en Consuelo "Cony" Cáceres y su reflexión en torno al impacto de las políticas sociales, impulsadas desde la recuperación de la democracia. Programas como Chile Crece Contigo, que le permitieron llegar a su actual doctorado, -desde una familia chilena de escasos recursos- destacando la importancia de contar con un Estado Social y Democrático de Derechos, y culminando su intervención con la frase “Ni con mi Voto, ni con mi Silencio”, tomada como emblema para este encuentro.

La pregunta realizada por las organizadoras a las 93 participantes, fue qué características debería tener una red y definir las principales actividades que podrían impulsarse a través de ésta. El frío salón de la Asociación de Funcionarios Municipales (AFUMUVI) prontamente tomó calidez, entre la grata conversación, las propuestas, el entusiasmo de encontrarse, un té o un café y unas ricas galletas, también compartidas con Alejandra Kraus, vicepresidenta de la DC; Paulina Vodanovic, presidenta PS; Carolina Tohá y Jeannette Jara; y un saludo de Constanza Martínez, presidenta del FA, afectada por una grave gripe.

Asimismo, estuvieron presentes las concejalas de Viña del Mar, Nancy Díaz; Bárbara Farías de Calle Larga; Angélica Leiva de Putaendo. La presidenta comunal del PS de Valparaíso, Johanna Muñoz; la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Violeta Flores; la ex concejala DC, Laura Giannicci; Evelyn Navarro, presidenta regional DC; Patricia Comas, presidenta regional del Frente Profesionales DC; Marcia González, vicepresidenta de la Coordinadora de Dirigentes Sociales; la ex Seremi de Salud, Lorena Cofré, la ex seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinoza y la ex Seremi de Energía, Anastassia Ottone, la presidenta del Directorio EPV, Nicole Pastene, y la ex senadora Adriana Muñoz, entre varias otras participantes. Igualmente, estudiantes y dirigentas universitarias, académicas, profesionales jóvenes, dirigentes sociales, sindicales, integrantes de clubes de adultas mayores y representantes de todos los partidos opositores.

“No somos nosotras las que podemos imaginar qué hacer, y por eso se nos ocurrió invitar de manera personalizada a un grupo pequeño y conversar con ellas, para que colectivamente construyamos lo que queremos que se oiga y lo que queremos realizar. Porque lo que está claro, cuando escuchamos a Cony, es que hay dos visiones del mundo puestas en juego, y por ello, no solo tenemos que hacernos escuchar, sino también romper el inmovilismo”, dijo Clarisa Hardy en el inicio de la actividad.

“La primera característica que debiera tener una red es ser generosa entre nosotras, porque la política a veces es bien veleidosa, y cuando se pierde una elección se pone más aún, y tendemos a ponernos más tensas, y por eso, creo que esta red debe ser de mujeres que se acompañan, que no guardan silencio, de mujeres que articulan para seguir trabajando, solidarias, y si vemos distintos momentos de Chile, han sido las mujeres que han logrado arrastrar este carro”, planteó Jeannette Jara.

Por su parte, la vicepresidenta de la DC, Alejandra Krauss, indicó que para armar una red es fundamental “confiar unas en otras, no tener espacios de no creer en la otra. Podemos ser distintas e incluso tener divergencias y eso es también valorable, no mantener silencio y jugárselas por nuestros ideales y el futuro”.

En el contexto del debate en las mesas que se conformaron, cada relatora -Francisca Araos, Alejandra Arias, Rocío González, Lorena Cofré, Cecilia Zulueta, Ximena Ugalde, Ivón Contreras, Analicia Aldana-indicó sus tres propuestas de iniciativas y se definieron 10 acciones, a través de una votación electrónica, donde los encuentros y el desarrollo territorial, la formación y la capacitación, como el trabajo en redes y de comunicaciones, aparecen como las principales acciones a realizar.

Asimismo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, al finalizar la jornada destacó que “esta red es una estructura super buena, de poder contactarnos, aunque eché de menos más tiempo para conversar, pero no será la primera ni la última vez que nos juntamos, lo importante es saber que nos estamos rearmando, que estamos saliendo, y aunque tengamos muchas tristezas, lo importante es que sepamos que juntas podemos”.

Finalmente, Carolina Tohá destaco que: “Muchas de nosotras asistimos y estamos permanentemente en reuniones y encuentros, pero la dinámica que se arma cuando estamos solo mujeres es muy distinta, es impresionante, es otra conversación, y en el momento que estamos nosotras, que yo creo que es muy difícil por este gobierno, pero sobre todo por el cambio gigante en el mundo, lleno de preguntas, de cosas nuevas. Y esta capacidad de hablar desde las dudas, desde la vulnerabilidad, desde las emociones, desde la búsqueda, -no desde la certeza, no desde la respuesta prefabricada- es el único camino por el que hoy podemos caminar, y cuando las mujeres nos juntamos, esto lo hacemos brotar”.

La actividad concluyó con el compromiso es continuar desarrollando la red en la región de Valparaíso, como igualmente promover la creación de nuevas redes en otras regiones del país, manteniendo encuentros presenciales y virtuales, con el entusiasmo y la voluntad de todas.

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