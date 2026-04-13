Viña del Mar recupera espacio público en el entorno de la plaza Miraflores

Un nuevo espacio público en el entorno de la plaza Miraflores está generando el Municipio de Viña del Mar, para que los transeúntes puedan circular por este lugar o esperar locomoción de manera segura.

Se trata del terreno ubicado en 1 Norte, al costado del puente Lusitania, que por años estuvo ocupado por un kiosco abandonado que se transformó en un foco de incivilidad e inseguridad y que el municipio derribó para mejorar la seguridad del sector.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “junto con las obras realizadas en el lugar, tras la demolición y eliminación de este punto de inseguridad, hemos puesto en marcha un plan estratégico de seguridad, con patrullajes de equipos municipales en coordinación con Carabineros, para intervenir de manera decidida todo el sector. Las nuevas cámaras de la central de televigilancia ya están operativas y se refuerza con el sobrevuelo de drones”.

La jefa comunal explicó que “son cientos las personas viñamarinas que utilizan este espacio a diario, ya sea para movilizarse o tomar transporte público, por lo que es fundamental entregarles resguardo. Hoy contamos con un nuevo espacio público que ha cambiado la cara de la zona y mejora la calidad de vida de quienes transitan por ella. Debemos seguir con esa labor, porque es la única manera de entregar muestras claras que la delincuencia no tiene cabida en la ciudad”, puntualizó.

Tras la demolición de la infraestructura se comenzaron a ejecutar obras para desarrollar un proyecto urbano con mobiliario y jardineras. Los equipos municipales de la unidad de Parques y Jardines hermosearon el lugar con especies arbóreas y flores colgantes.

Esta intervención se suma a una serie de acciones preventivas que está implementando el Municipio de Viña del Mar en este barrio residencial y universitario para brindar mayor seguridad, especialmente a quienes acuden al paradero de locomoción colectiva, como el patrullaje permanente de las unidades de la Dirección de Seguridad Pública y la labor coordinada con Carabineros en conjunto con la comunidad.

PURANOTICIA