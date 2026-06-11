Seremi de Salud de Valparaíso refuerza en Rapa Nui acciones preventivas ante presencia del mosquito transmisor del dengue

Una intensa agenda territorial esta desarrolla en Rapa Nui la seremi de Salud de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, en el marco de la alerta sanitaria por la presencia del mosquito Aedes aegypti, reforzando las acciones de vigilancia, prevención y comunicación de riesgo junto a los equipos locales y autoridades del territorio.

La autoridad regional se encuentra en la mítica Isla de Pascua junto a la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Dra. Samanta Anríquez, con el objetivo de revisar en terreno las estrategias implementadas y fortalecer la respuesta sanitaria frente a las enfermedades transmitidas por este vector. El mosquito es transmisor del dengue y otras arbovirosis como Zika y Chikungunya.

La autoridad sostuvo reuniones de coordinación con el delegado presidencial provincial, Mai Teao, y con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, abordando los desafíos sanitarios del territorio insular y la importancia del trabajo colaborativo entre las instituciones para fortalecer las medidas de prevención y control.

La instancia permitió relevar el rol de la comunicación de riesgo y la participación comunitaria como elementos centrales para enfrentar este tipo de alertas sanitarias, considerando que el control del vector requiere del compromiso permanente de la comunidad y de los distintos actores locales.

Asimismo, la autoridad regional se reunió con los funcionarios de la Oficina Provincial Isla de Pascua de la Seremi de Salud, donde se revisaron las acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial, promoción de la salud y educación sanitaria desplegadas durante las últimas semanas.

Rapa Nui mantiene presencia del mosquito Aedes aegypti desde el año 2000 y es el único territorio del país que ha registrado transmisión autóctona de arbovirosis, principalmente dengue, por lo que la vigilancia permanente y el trabajo preventivo son fundamentales para proteger la salud de la población.

Durante la visita, la Seremi destacó que enfrentar el dengue requiere una estrategia integral que combine la labor técnica de los equipos de salud, la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad, especialmente en medidas preventivas y eliminación de potenciales criaderos del mosquito.

La presencia de la autoridad sanitaria en terreno busca fortalecer la coordinación con los equipos locales, conocer directamente las necesidades del territorio y avanzar en una respuesta sanitaria oportuna, cercana y pertinente para Rapa Nui.

Además, la autoridad regional sostuvo una reunión de trabajo con los cores de Isla de Pascua, Sabrina Tuki y Francisco Haoa, y realizó junto a la alcaldesa Arévalo una visita a un centro de reciclaje para abordar el tema del manejo de residuos.

PURANOTICIA