Reserva La Campana-Peñuelas avanza a histórico plan de gestión tras extenso trabajo

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, presidió el seminario regional desarrollado por el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, denominado “Buen Vivir en Reservas de Biosfera”, instancia que tenía como objetivo ampliar la red y la diversidad de actores relacionadas a la gobernanza de la reserva; así como la difusión de la propuesta de Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera La Campana Peñuelas a la comunidad, servicios públicos y academia, antes de su aprobación por el Comité en el mes de julio.

El seminario contó con la participación de expositores locales, regionales y nacionales, quienes abordaron sobre gestión de biodiversidad, la conexión entre el valor biológico del territorio reconocido por Unesco, la sustentabilidad y el buen vivir, así como la creación de un diseño de infraestructura ecológica, dando contribuciones temáticas a la discusión de la jornada.

Ante esto, el gobernador Mundaca señaló que “este es un seminario donde hemos expuesto el marco estratégico para el diseño del plan de gestión para la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas. Este ha sido un trabajo largo que incorpora a los pueblos que habitan la región de Valparaíso. Es un trabajo que ha sido un ejemplo de gobernanza”.

Respecto a la creación del Plan de Gestión, Andrés Moreira-Muñoz, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señaló que “por lo menos llevamos 20 años estamos tratando de impulsar que se reconozca las reservas de la biosfera en todo su complejidad y rol como parte importante de la conservación y desarrollo de sus territorios, pero de una manera sostenible. Este seminario es un hito que presenta el plan de gestión que idealmente debiese haber estado hace 20 años. Afortunadamente se ha generado un nuevo esquema de gobernanza con 42 participantes, los servicios públicos, la academia, los pueblos originarios y la sociedad civil, logrando este hito de contar con este plan de gestión que organiza el territorio en torno a una visión común”.

Durante este encuentro, además se expuso sobre la reciente participación en el tercer Foro Mundial de jóvenes, realizado en Italia, punto focal nacional en la Red de jóvenes IberoMAB de la Unesco, entidad internacional que en el año 1985 entregó la categoría de Reserva de la Biosfera a La Campaña-Peñuelas por su alto valor cultural y natural. En el 2025, el modelo de gobernanza fue seleccionado para representar a Chile en el concurso internacional Michel Batisse de la entidad mundial, el cual premia la excelencia en la gestión de las reservas de biosfera.

Cabe recordar que el Comité de Gestión, creado el año 2008, es el espacio de articulación y toma de decisiones entre los actores públicos, privados y comunitarios, exigido por UNESCO y por la normativa nacional vigente para la elaboración y monitoreo del cumplimiento del Plan de Gestión. El modelo de gobernanza, realizado por el Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, ha tenido como propósito democratizar la toma de decisiones, situando a las personas y sus acciones en el centro de las estrategias territoriales, impulsando así la gestión de estos valiosos espacios de biodiversidad mundial.

Rodrigo Calcagni, representante de la región de La Araucanía, destacó que “yo vivo en el Wallmapu, en La Araucanía, y soy parte de un grupo que está haciendo algo similar a lo que está ocurriendo en esta sala: activar el tejido social y comunitario de las reservas de biosfera. Nos parece que se habló algo muy importante, que este modelo de desarrollo contiene un nuevo paradigma, lo que se está dando acá es algo que une, cuidar los bienes comunes.

Las Reservas de la Biosfera, impulsadas por la Unesco, representan hoy un modelo de desarrollo económico sostenible y regenerativo para territorios de alta relevancia ecológica. Son espacios donde se articulan esfuerzos para la protección de especies y hábitats, la mejora del ciclo del agua, el apoyo a economías locales, la formación de comunidades y la vigilancia del medio ambiente.

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