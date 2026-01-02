Viña del Mar reconoció a sus Hijos y Ciudadanos Ilustres en aniversario Nº 151 de la comuna

En el marco de la celebración oficial de los 151 años de la fundación de la ciudad de Viña del Mar, que se realizó en el Teatro Municipal, el Municipio distinguió a Hijos, Ciudadanos y Ciudadanas Ilustres de la comuna.

Los reconocimientos -cuatro en forma póstuma- se entregaron a quienes forjaron y han dejado una huella imborrable en la identidad y vida colectiva de la comuna, junto con ser un aporte al desarrollo humano, social y cultural de la ciudad.

Es así que como Hijos Ilustres fueron destacados el director de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago, Paolo Bortolameolli Leñero y, en forma póstuma, al ex animador y consejero regional, Carlos “Superocho” Alarcón Vega.

En calidad de Ciudadanos y Ciudadanas Ilustres fueron distinguidos la nadadora senior Eliana Busch Herrera y la ingeniera Barbarita Lara Medina.

De manera póstuma recibieron la distinción, familiares de la paramédica Brígida Zavala Carrasco, el ex futbolista Erasmo Zúñiga Díaz y de la ex dirigente social, María Medina Carrasco.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “esta es la primera ceremonia en nuestra administración que reconoce a hijos, hijas y ciudadanos(as) Ilustres de Viña del Mar y lo hacemos en la fecha que la ciudad cumple 151 años de existencia”.

La jefa comunal señaló que "hemos decidido reconocer a quienes han hecho de Viña del Mar una ciudad como es la que es hoy día; no es solamente un acto simbólico, sino por la necesidad de hacer valer el nombre de personas que han llevado a esta ciudad hacia otros lugares del mundo, y también hacer de este reconocimiento un modelo ejemplar para las nuevas generaciones de viñamarinos, y de poder sentirnos orgullosos de quienes han hecho de esta ciudad un lugar muy bonito”.

GALARDONADOS

Paolo Bortolameolli Leñero: Nació en Viña del Mar en 1982, cuenta con una destacada carrera como músico y es uno de los directores más relevantes de su generación, con una reconocida labor junto a las principales orquestas de Chile y prestigiosas agrupaciones internacionales.

Carlos Alarcón Vega (1962-2014): El reconocimiento al ex comunicador reafirma su declaratoria del 2014, destacando así la vigencia de su legado, que permanece en la memoria colectiva de Viña del Mar, como ejemplo de compromiso ciudadano y amor por esta tierra.

Barbarita Lara Martínez: Nacida en Santiago en 1986, es parte significativa del ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico de Viña del Mar. Ingeniera en informática y conferencista internacional, su trayectoria ha sido reconocida por su aporte innovador al desarrollo de soluciones orientadas al cuidado de las personas y la gestión de emergencias.

Eliana Beatriz Busch Herrera: Avecindada en Viña del Mar desde los 19 años, ha sido ejemplo de excelencia, perseverancia y compromiso con el deporte durante toda su vida, desarrollando una sobresaliente carrera en la natación y equitación, disciplina en la que alcanzó el título de campeona nacional de salto en 1965. Y como nadadora master la ha llevado a obtener múltiples récords sudamericanos y mundiales. Hoy imparte clases de natación a personas mayores en la Piscina Municipal de Reñaca Alto.

Brígida Zavala Berríos (1942-1999) Forma parte de la memoria comunitaria de Viña del Mar y, especialmente, del sector de Forestal, donde creció y forjó una profunda vocación de servicio, marcada por la solidaridad, la resiliencia y un compromiso permanente con el cuidado de los demás. Su aporte se manifestó de manera ejemplar en su labor como paramédica en el ex Consultorio N° 3 de Forestal, espacio en el que su trato cercano, humano y empático dejó una huella imborrable en pacientes, familias y equipos de salud y su memoria se refleja en el CESFAM que lleva su nombre, gracias al impulso de la comunidad, en la gratitud por su contribución humana y social a la vida del barrio y de la ciudad.

María Medina Carrasco (1956-2021): Fue una figura fundamental de la memoria comunitaria de Viña del Mar, por su aporte en la historia y el tejido social de la ciudad. Su incansable labor como dirigenta social, centrada en la lucha por la vivienda digna y la mejora de la calidad de vida de las familias más vulnerables, la consolidó como un referente de liderazgo y compromiso, siendo reconocida a nivel nacional e internacional por su aporte a las políticas habitacionales y la visibilización de la realidad de los campamentos. Durante más de dos décadas encabezó el Comité Bellavista en el Campamento Manuel Bustos, impulsando procesos de radicación y urbanización que hoy permiten alcanzar cerca de un 70 % de avance.

Erasmo Alfonso Zúñiga Díaz (1952-2025): Conocido cariñosamente como “Monito” Zúñiga, forma parte de la memoria social y deportiva de Viña del Mar y es un símbolo histórico del club Everton, siendo parte del equipo campeón nacional de 1976. Su trayectoria estuvo marcada por una historia de esfuerzo y humildad que trascendió lo deportivo. Luego de su retiro, continuó aportando al fútbol y a la comunidad desde la formación y el compromiso social, fundando la Agrupación de Ex Futbolistas Profesionales “Oro y Cielo por Siempre”.

