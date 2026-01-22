Viña del Mar proyecta esterilizar a 4 mil mascotas a través de operativos gratuitos

4 mil mascotas, entre perros y gatos (machos y hembras), contemplan abarcar los operativos masivos de esterilización que está realizando el Municipio de Viña del Mar desde noviembre de 2025, el cual se desarrollará durante seis meses en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de contribuir a la tenencia responsable y la salud pública.

El programa, que por primera vez es financiado completamente con fondos municipales por un monto de $160 millones, busca prevenir mordeduras y evitar la proliferación de animales abandonados. Es por ello que las esterilizaciones son gratuitas y están dirigidas a felinos y caninos con o sin dueños de toda la comuna.

A la fecha se han ejecutado 15 operativos, los que han permitido intervenir a más de 850 animales, entre perros y gatos, en barrios como Forestal, Achupallas, Chorrillos, Santa Inés, Gómez Carreño, Reñaca Alto, Glorias Navales, Nueva Aurora y Recreo, priorizando aquellos territorios con mayor necesidad, de acuerdo con la cantidad de mascotas y la realidad de cada barrio.

PROGRAMA OPERATIVO

El programa de esterilización masiva proyecta la realización de 80 operativos en toda la ciudad. Para acceder a este beneficio, los interesados deben acercarse a las juntas de vecinos de su sector e inscribir a sus mascotas, una vez que se publiquen las fechas de la ejecución de los operativos por barrio en el Instagram de Medio Ambiente del Municipio de Viña del Mar.

Además de la intervención quirúrgica, se incluye la implantación de microchip de identificación para los animales. El proceso considera desde la inscripción y orientación previa, la entrega de información sobre cuidados postoperatorios, hasta la devolución de las mascotas esterilizadas bajo estrictas medidas de bienestar animal.

Asimismo, se dispone de un canal de contacto para atención posterior, permitiendo resolver dudas y acompañar el proceso de recuperación de cada animal.

Es importante señalar que el control de la población canina se aborda principalmente a través de la esterilización como el único método factible y científicamente comprobado para evitar la proliferación y disminuir de manera sostenida la cantidad de perros sin dueños.

PURANOTICIA