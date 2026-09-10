Viña del Mar prepara amplio operativo de seguridad para celebración de Fiestas Patrias

El Municipio de Viña del Mar anunció que dispondrá toda su capacidad operativa y logística para resguardar a los residentes y visitantes durante la celebración de las Fiestas Patrias, labor que se desplegará en todo el territorio y en un trabajo conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Marítima.

La estrategia de seguridad preventiva y operativa tiene como objetivo dar una respuesta oportuna ante eventos de tipo delictual y también de emergencia, considerando la llegada de miles de visitantes que elegirán como principal destino turístico del país a Viña del Mar, donde la actividad principal será la Fiesta Criolla que se desarrollará entre el 17 y 20 de septiembre en el Valparaíso Sporting Club.

La alcaldesa Macarena Ripamonti que “estamos trabajando junto a Carabineros para implementar algo que se hizo el año pasado, que fue una tenencia temporal que mejoró muchísimo la seguridad de un año a otro; como municipio vamos a estar apoyando con Seguridad Pública en los barrios de la ciudad y también en la salida y entrada del Sporting, y vamos a estar custodiando para que las personas no molesten a los vecinos, guiándolas con los equipos de seguridad para que puedan llegar de manera tranquila hasta 1 Norte”.

La jefa comunal detalló también que “vamos a estar desplegados en lugares como el terminal de buses, con un monitoreo y fiscalización permanente, coordinados con las policias, además de otros puntos críticos porque sabemos que Viña del Mar va a ser nuevamente una de las ciudades más visitadas este año”.

La planificación de seguridad para Fiestas Patrias responde a un trabajo que se viene desarrollando desde hace meses junto con las policías y los equipos de seguridad municipal, y entre sus principales componentes se cuentan patrullajes en vehículos, motos todo terreno y de infantería, fiscalización y vigilancia con drones y cámaras.

El despliegue, para el cual ya está definido el contingente que trabajará en turnos de 24/7, también incluye el borde costero, sectores turísticos, barrios y cerros de la ciudad, donde también se realizan actividades vecinales por Fiestas Patrias.

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