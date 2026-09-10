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Viña del Mar prepara amplio operativo de seguridad para celebración de Fiestas Patrias

Viña del Mar prepara amplio operativo de seguridad para celebración de Fiestas Patrias

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El plan municipal-policial contempla presencia municipal en barrios, cerros, borde costero y puntos críticos, además de vigilancia especial en torno al Sporting Club.

Viña del Mar prepara amplio operativo de seguridad para celebración de Fiestas Patrias
Jueves 10 de septiembre de 2026 19:06
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El Municipio de Viña del Mar anunció que dispondrá toda su capacidad operativa y logística para resguardar a los residentes y visitantes durante la celebración de las Fiestas Patrias, labor que se desplegará en todo el territorio y en un trabajo conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Marítima.

La estrategia de seguridad preventiva y operativa tiene como objetivo dar una respuesta oportuna ante eventos de tipo delictual y también de emergencia, considerando la llegada de miles de visitantes que elegirán como principal destino turístico del país a Viña del Mar, donde la actividad principal será la Fiesta Criolla que se desarrollará entre el 17 y 20 de septiembre en el Valparaíso Sporting Club. 

La alcaldesa Macarena Ripamonti que “estamos trabajando junto a Carabineros para implementar algo que se hizo el año pasado, que fue una tenencia temporal que mejoró muchísimo la seguridad de un año a otro; como municipio vamos a estar apoyando con Seguridad Pública en los barrios de la ciudad y también en la salida y entrada del Sporting, y vamos a estar custodiando para que las personas no molesten a los vecinos, guiándolas con los equipos de seguridad para que puedan llegar de manera tranquila hasta 1 Norte”.

La jefa comunal detalló también que “vamos a estar desplegados en lugares como el terminal de buses, con un monitoreo y fiscalización  permanente,  coordinados con las policias, además de  otros puntos críticos porque sabemos que Viña del Mar va a ser nuevamente una de las ciudades más visitadas este año”.

La planificación de seguridad para Fiestas Patrias responde a un trabajo que se viene desarrollando desde hace meses junto con las policías y los equipos de seguridad municipal, y entre sus principales componentes se cuentan patrullajes en vehículos, motos todo terreno y de infantería, fiscalización y vigilancia con drones y cámaras.

El despliegue, para el cual ya está definido el contingente que trabajará en turnos de 24/7, también incluye el borde costero, sectores turísticos, barrios y cerros de la ciudad, donde también se realizan actividades vecinales por Fiestas Patrias.

PURANOTICIA

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