Multicancha Andorra de Valparaíso será renovada tras luz verde al proyecto en San Roque

El cerro San Roque de Valparaíso avanza en la recuperación de uno de sus espacios deportivos y comunitarios; esto, luego que el Concejo Municipal aprobara la propuesta de adjudicación del proyecto «Mejoramiento Integral Multicancha Andorra, Cerro San Roque», iniciativa que contempla una inversión máxima de $298.903.278, financiada mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional.

La intervención permitirá renovar integralmente la multicancha ubicada en el pasaje Valle Nacimiento, fortaleciendo sus condiciones para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro de la comunidad. Las obras estarán a cargo de la Sociedad Constructora Mejillones Ltda. y contemplan un plazo máximo de ejecución de 180 días corridos, una vez realizada el acta de entrega de terreno.

Entre las principales obras se encuentra la demolición y reposición de la losa de hormigón de la cancha, que posteriormente contará con demarcaciones para la práctica de fútbol, básquetbol y vóleibol. A esto se sumará la instalación de arcos combinados de fútbol y básquetbol, postes y red de vóleibol, además de una barra de calistenia, ampliando las alternativas deportivas disponibles para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

El proyecto también considera una renovación completa del sistema eléctrico, con proyectores LED de alta potencia para la cancha y nuevas luminarias peatonales, junto con la construcción de un nuevo cierre perimetral parcial metálico, malla plastificada en sectores detrás de los arcos y tramos laterales.

Las obras contemplan además un nuevo escenario, gradas de hormigón armado, escaleras de acceso y muros de contención, permitiendo mejorar tanto la infraestructura deportiva como las condiciones generales del recinto.

La presidenta del Club Deportivo Andorra, Paulina Humaña, señaló que "estamos muy contentos porque se ha podido aprobar este proyecto relacionado con nuestra cancha. Esto representa un gran avance y, sobre todo, una oportunidad para seguir recuperando y mejorando espacios en el sector, ya que son importantes para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias y para todos nuestros vecinos. Esperamos que esta cancha se transforme en un lugar de encuentro, deporte y participación para toda nuestra comunidad”.

El proyecto incorpora criterios de inclusión y accesibilidad universal, mediante la implementación de bandas táctiles de alerta e itinerarios accesibles, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, las nuevas instalaciones de iluminación deportiva deberán cumplir con la NCh 3834:2023, correspondiente a instalaciones deportivas, y con las disposiciones del D.S. N°1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, relativas a contaminación lumínica.

De esta manera, la intervención busca entregar a la comunidad un recinto con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, iluminación y calidad, además de ampliar las posibilidades de uso deportivo y comunitario del espacio.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, señaló que "este proyecto representa una recuperación concreta de infraestructura comunitaria para cerro San Roque y, especialmente, para las vecinas y vecinos de Andorra. Queremos que las multicanchas y los espacios deportivos de Valparaíso sean lugares que puedan ser utilizados por niñas, niños, jóvenes, personas mayores y toda la comunidad, con mejores condiciones de seguridad, iluminación y accesibilidad”, sostuvo.

La autoridad agregó que "cuando recuperamos un espacio público no solo recuperamos infraestructura, sino que también estamos fortaleciendo la vida comunitaria, el capital social y generando nuevas oportunidades para el deporte y el encuentro”.

El proyecto se encuentra actualmente en proceso de adjudicación y contempla un plazo máximo de ejecución de 180 días corridos, contados desde la fecha del acta de entrega de terreno.

PURANOTICIA