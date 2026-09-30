Nuevo director del Servicio de Salud Viña-Quillota fija hoja de ruta: llama a anticiparse a problemas y mejorar gestión de la red

Anticiparse a los problemas, fortalecer la articulación de la red y orientar la gestión hacia resultados, fueron algunos de los principales énfasis planteados por el nuevo director del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), Alfredo Molina Naves, durante una reunión de trabajo con los directores de los hospitales de la red.

Se trata de la hoja de ruta para lo que será la gestión del recién nombrado director. Entre los énfasis planteados estuvo la necesidad de avanzar desde una lógica centrada en administrar los problemas hacia una gestión capaz de anticiparse a ellos, utilizando información, evidencia y herramientas de gestión, que permitan identificar oportunamente situaciones críticas y tomar decisiones de manera más eficiente.

El director destacó el rol del Servicio de Salud como articulador y facilitador de la red, fortaleciendo el trabajo coordinado entre los establecimientos y acompañando a los equipos en la búsqueda de soluciones frente a las distintas necesidades que enfrentan.

“Esta ha sido la primera instancia de acercamiento que he tenido con todos los directores de los hospitales de la red del SSVQP. Aprovechamos esta instancia para presentar los lineamientos estratégicoscomo director del Servicio para lo que resta de 2026 y para 2027, estableciendo principalmente un marco de acción y entendimiento con los establecimientos”,señaló Molina.

La reunión permitió abordar algunos de los principales desafíos que deberá enfrentar la red durante los próximos meses, en ámbitos como la eficiencia, la innovación y el cuidado de los equipos.

“Pudimos conversar sobre algunos desafíos que vamos a tener durante lo que resta de este año y el próximo, resaltando también lo que ha planteado el Ministerio de Salud respecto de cómo avanzar en temáticas como eficiencia, innovación y en cuidar a quienes cuidan, poniendo el foco en las personas y, especialmente, en nuestro propósito, que es mantener y recuperar la salud de las personas”, agregó.

Otro de los ejes planteados fue el uso responsable y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales disponibles. En este sentido, el director enfatizó que “eficiencia no es hacer menos, es hacer mejor”, apuntando a una gestión que permita optimizar los recursos y, al mismo tiempo, mejorar los resultados para los establecimientos y las personas usuarias.

El nuevo director del SSVQP también relevó la importancia del liderazgo, la comunicación y el desarrollo de los equipos, destacado que "ha sido una conversación bastante provechosa, una reunión donde pudimos conversar, compartir ideas y, especialmente, hacer esta bajada de lineamientos, que era tan importante, sobre todo porque estamos comenzando nuestra gestión”.

Un encuentro que permitió establecer un marco común de trabajo entre la Dirección del SSVQP y los hospitales de la red, con foco en una gestión coordinada, eficiente y orientada a los resultados para fortalecer la capacidad del Servicio para anticiparse a las necesidades y entregar respuestas oportunas a los pacientes y sus familias.

PURANOTICIA