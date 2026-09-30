Plan Regional contra el Crimen Organizado alcanza 54% de avance en Valparaíso y refuerzan controles por tráfico de armas

El Plan Regional contra el Crimen Organizado registra un 54% de avance global en las acciones comprometidas para este año, de acuerdo con el balance presentado durante una nueva sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Valparaíso, instancia que mantiene como principales focos el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando y el lavado de activos.

La reunión fue encabezada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, y contó con la participación de la fiscal regional, Claudia Perivancich; el gobernador marítimo, LT Carlos Cerda; y representantes de Carabineros, PDI, Aduanas, SII, Gobierno Regional, Gendarmería y Tesorería.

Uno de los asuntos abordados fue el control del ingreso de armas a Chile, particularmente a través del paso Los Libertadores.

El delegado Millones explicó que "uno de los temas que ha sido abordado en esta reunión fue el operativo para detectar el tránsito o paso de armas, particularmente en el control del paso Los Libertadores. Durante un operativo realizado el fin de semana, se encontró algún tipo de armamento. Esta es una de las preocupaciones que hemos centrado en nuestro objetivo: frenar el paso de armas hacia Chile".

A ello agregó que parte de las armas que han ingresado a la región provienen de este paso, razón por la que se desarrolló un operativo especial destinado a detectar tanto armamento como piezas de armas. "Por eso se realizó un operativo especial, con distintas instituciones del Estado, para efectos de detectar el paso de armamento, incluso armas o piezas de armas. Ahí estamos focalizados", sostuvo.

Millones comentó además que "también nos interesa fortalecer el trabajo hacia los pasos que salen o entran a la región, hacia la Cuarta Región, donde se dice o se denuncia que hay paso de drogas, porque se trata de combatir el crimen organizado en todas sus formas y en todos sus frentes".

En cuanto al avance general del plan, el seremi Hernán Silva destacó que "estamos avanzando de manera concreta en la ejecución de este plan que hoy alcanza un 54% de avance global. Esto demuestra que existe un trabajo coordinado y permanente del Estado para enfrentar el crimen organizado y, particularmente como lo vimos en la sesión de hoy, fenómenos como el tráfico de armas y el contrabando".

Entre los avances informados se encuentra un 100% de cumplimiento en la coordinación de acciones de intervención con Fiscalía, Brianco y OS7, además de la finalización de la mesa de perfilamiento de embarcaciones.

A ello se suma un 55% de avance en las fiscalizaciones conjuntas vinculadas al tráfico de armas y un 50% en la mesa de intercambio de información que reúne a Fiscalía, policías, Aduanas, Tesorería, SII y Gendarmería.

De esta manera, las autoridades señalaron que continuarán profundizando las líneas de trabajo definidas para 2026, especialmente en las fiscalizaciones relacionadas con mercancías y en el control del ingreso de armas en puntos estratégicos de la cadena delictiva.

PURANOTICIA