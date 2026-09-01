Viña del Mar premió a los ganadores del concurso de la Mejor Empanada 2026

La Mejor Empanada 2026 en Viña del Mar fue elegida en el tradicional concurso que organiza el Municipio, a través de la Dirección de Turismo, con el fin impulsar el trabajo de panaderías, restaurantes, cafeterías, amasanderías y locales gastronómicos.

El certamen contempló tres categorías: Tradicional de Pino, Vegetariana y la Innovadora de Autor o Creativa, con el objetivo de fomentar la diversificación de la oferta gastronómica, con un producto con nuevos ingredientes y presentación.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “este es un concurso tradicional que queremos seguir fortaleciendo, porque pone en valor una de las expresiones más queridas de nuestra gastronomía y de nuestras Fiestas Patrias: la empanada. Pero también es una iniciativa que nos permite visibilizar y apoyar el enorme trabajo que realizan emprendedores, panaderías, restaurantes y distintos establecimientos de Viña del Mar”.

La jefa comunal agregó que “para nosotros, impulsar estos espacios es también aportar a la reactivación económica de nuestra ciudad, promoviendo el consumo local, dando mayor visibilidad a nuestros negocios y fortaleciendo una oferta gastronómica diversa y de calidad”.

“Felicitamos a quienes participaron y, especialmente, a los ganadores de esta versión 2026, e invitamos a la comunidad y a quienes nos visiten durante estas Fiestas Patrias a preferir lo local y disfrutar de todo lo que Viña del Mar tiene para ofrecer”, afirmó la primera autoridad comunal.

GANADORES POR CATEGORÍA

En el concurso participaron locales comerciales de la comuna con producción propia y permanente de empanadas, con patente comercial y resolución sanitaria al día.

Categoría Empanada de Pino Tradicional: primer lugar, “Dulce Recreo” (Habana N° 603, Recreo); segundo lugar, “Cocina de Luciana” (Vicuña Mackenna Nº 1150 Reñaca); y tercer lugar, “Pandita Panadería” (Habana Nº 890, Recreo).

Categoría Vegetariana: primer lugar, “Cocina de Luciana” (Vicuña Mackenna Nº 1150 Reñaca); segundo lugar, “Los Hornos de Chillán” (4 Norte 484); y tercer lugar, “Pastelería Vijon” (Vicente Salinas Nº 236, Achupallas).

Categoría Empanada de Autor e Innovadora: primer lugar, “Dachs Coffe” (2 Oriente N° 514, local 1); segundo lugar, “Cocina de Luciana” (Vicuña Mackenna Nº 1150 Reñaca); y tercer lugar, “Los Hornos de Chillán” (4 Norte 484).

Juan Pozo, de Dachs Coffee, emprendimiento familiar que en octubre cumplirá un año, sostuvo que "estamos muy contentos, fueron muchas horas en la cocina, probando recetas y afinando detalles, y este concurso nos pone en el mapa”.

Katherine Saavedra, de Dulce Recreo, emprendimiento familiar que participa por primera vez, señaló que “nuestros clientes son los que nos motivaron para concursar y llegar a este momento, ganar es un premio maravilloso, porque hubo muchos concursantes que tenían una trayectoria de ganar, entonces era un desafío”.

EVALUACIÓN

Cabe hacer presente que la evaluación del jurado se realizó a través de una “cata a ciegas”, lo que garantizó la imparcialidad y objetividad, fomenta la equidad entre participantes, así como la seriedad, transparencia y prestigio del concurso.

Para ello se contó con un jurado pre-seleccionador y otro calificador, los que estuvieron integrados por alumnos, profesores y jefes de la carrera de Gastronomía de la Universidad Santo Tomás, institutos Culinary, Inacap y Duoc-UC, y el Centro de Formación Técnica (CFT) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

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