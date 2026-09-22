Municipio y EFE renuevan históricas cabinas ferroviarias de Villa Alemana y Peñablanca

La Municipalidad de Villa Alemana y EFE Valparaíso concretaron los esperados trabajos de pintado de las históricas cabinas ferroviarias de las estaciones Villa Alemana y Peñablanca, un compromiso que la empresa estatal había adquirido en diversas reuniones durante los últimos meses y que se enmarca en proyectos mayores de intervención a mediano y largo plazo en los entornos de ambas estaciones

El alcalde Nelson Estay, junto al gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, visitaron las labores que a esa hora se realizaban en la caseta de la estación Villa Alemana. Ambos concordaron en la necesidad de aportar al orden y hermoseamiento de este sector de manera permanente, pero también destacaron que se trata de un interés especial por conservar el patrimonio histórico de la comuna.

El alcalde Estay comentó que “es un trabajo que se está realizando en una alianza estratégica de EFE Valparaíso con el municipio, para ordenar y limpiar la ciudad. El pintado de estas casetas surge como un aporte al centenario del Teatro Municipal Pompeya, pero también es parte del ordenamiento que deben tener las ciudades en forma permanente. Las casetas ferroviarias son los únicos recuerdos que quedan de nuestros inicios como ciudad, son casetas patrimoniales y por eso nos enorgullece la voluntad que ha manifestado EFE y nosotros como municipio para ordenar y limpiar la ciudad”.

El jefe comunal recordó que hace pocos días se dio a conocer la Ordenanza Municipal sobre Orden y Recuperación de Espacios Públicos “y eso se logra también mostrando actos concretos como el que estamos viviendo acá, con el fin de involucrar a toda la comunidad en esta tarea”.

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, subrayó que "hoy hemos querido dar cuenta de un trabajo colaborativo que estamos realizando con la Municipalidad de Villa Alemana, nos comprometimos con el alcalde para renovar las fachadas de las casetas y demostrar que existe una conservación y un cuidado de nuestra infraestructura, de nuestro espacio público. Estas son actividades bien importantes en torno a la conservación de estas cabinas, que,si bien hoy no tienen una función operativa, sí son parte del patrimonio y de la historia ferroviaria de la región y sobre todo de esta ciudad".

A ello agregó que “vamos a estar siempre muy pendientes de ir manteniendo y conservando nuestros distintos recintos. El llamado es a cuidar nuestro patrimonio, a cuidar nuestra infraestructura, a cuidar nuestros espacios”.

Y si bien, en este momento la intervención en las casetas se limitará al pintado de su exterior, Miguel Saavedra añadió que “el municipio manifestó la voluntad de avanzar más allá y en un futuro próximo hacerse cargo y darle uso a estas cabinas a través de un convenio de usufructo, donde pueda gestionar recursos y aprovechar estas cabinas que son tan importantes en la historia de Villa Alemana”.

En la actividad también estuvo presente la diputada Chiara Barchiesi, quien recordó que “Villa Alemana nació por el ferrocarril y este sector es la cara que da la bienvenida a la comuna, por lo tanto, es importante embellecer el centro de la ciudad, que es el trabajo que ha liderado el alcalde Nelson Estay en los últimos meses y quiero destacarlo”.

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