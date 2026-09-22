Preparan nuevos recorridos de transporte para facilitar el acceso al Hospital Provincial Marga Marga en Villa Alemana

Los problemas de conectividad y acceso al Hospital Provincial Marga Marga han sido tema recurrente por parte de la comunidad, una vez que se abran las puertas del nuevo recinto asistencial emplazado en la comuna de Villa Alemana.

Al respecto, las autoridades regionales y locales han trabajado articuladamente para poder generar avances, pensando en la comunidad usuaria proveniente no solo de la comuna que lo alberga, sino que también desde Quilpué, Limache y Olmué.

Con el propósito de asegurar un acceso fluido, continuo y seguro al nuevo recinto asistencial, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, y el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, destacaron las diversas gestiones e instancias de trabajo que se están llevando a cabo para fortalecer la conectividad del futuro Hospital Provincial Marga Marga.

Las acciones buscan responder de manera directa a la demanda de transporte de los pacientes y trabajadores provenientes de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, coordinando la oferta del transporte público con los requerimientos operativos de la red de salud.

Entre las medidas principales, se contempla la incorporación de un nuevo servicio de buses que conectará directamente las comunas de Olmué y Limache con el centro asistencial. La planificación de las frecuencias y horarios se ajustará de manera progresiva en función del comportamiento de la demanda y las necesidades que presenten los usuarios.

A esta estrategia se suma la apertura –por parte de la Seremi de Transportes– para recibir propuestas de empresas de taxis colectivos interesadas en operar hacia el Hospital, además de la constante coordinación con EFE Valparaíso, para potenciar la integración modal entre las líneas de buses y las estaciones del tren de la región.

El seremi Valenzuela explicó que "para la apertura del Hospital Marga Marga tendremos servicios dedicados para atender a toda la población, no solo de Quilpué y Villa Alemana, sino también de Olmué y Limache. Como Seremi, estamos focalizados en que esta conectividad responda a los horarios de mayor interés de los usuarios; esto incluye mañanas, tardes y también bloques nocturnos, con frecuencias adaptables que iremos ajustando paulatinamente según la demanda real".

En tanto, el director Walker sostuvo que "tenemos algunas líneas de buses que ya están funcionando. Una línea que viene de Valparaíso, Hospital Quilpué, Hospital Provincial Marga Marga. Otra que viene desde Concón, Hospital Quilpué, Hospital Marga Marga. Líneas locales desde Villa Alemana hacia el Hospital Marga Marga, y una conexión desde la estación Peñablanca al Hospital Marga Marga, y que pasa por el recorrido al interior de la ciudad de Villa Alemana”.

El directivo agregó que "nosotros también tenemos que analizar allí las distancias, a qué hora citamos a nuestros pacientes para favorecer que la hora de citación sea coherente con las líneas de transporte, un tema que estamos analizando y viendo, de tal manera también adaptar esos horarios. Pero ya tenemos la certeza, a través de la Seremía de Transportes, que va a venir una línea de buses desde la (antigua) Plaza de los Caballos de Olmué, Limache, Troncal Sur, (hasta el) Hospital Marga Marga”, finalizó la autoridad sanitaria.

SERVICIOS ACTUALES

Servicio 102: Conecta Villa Alemana con Valparaíso (vía El Abanderado).

Servicio 103: Conecta Villa Alemana con Valparaíso (vía Marga Marga).

Servicio 302: Conecta Villa Alemana con Concón (vía Marga Marga).

Servicio 120: Conecta el centro de Villa Alemana con la población San José y el hospital.

Servicio 124: Recorrido local en Villa Alemana (vía El Abanderado).

Servicio C01: Recorrido local en Villa Alemana (vía Marga Marga).

El servicio 25 entregaría conexión directa desde Olmué y Limache por el Troncal Sur hacia el Hospital, Villa Alemana y Quilpué.

PURANOTICIA