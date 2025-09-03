Viña del Mar pide al Gobierno más carabineros y fiscalizaciones para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Fiestas Patrias

Dada la importancia de las Fiestas Patrias en Viña del Mar, que se transforma en la comuna más concurrida del país después de Santiago, la alcaldesa Macarena Ripamonti ofició al subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, para reforzar la coordinación, contingente y fiscalización para las celebraciones de este 2025.

A fin de brindar la seguridad necesaria a residentes y visitantes en los eventos de magnitud que se realizarán en la ciudad como la gran Fiesta Criolla, la jefa comunal solicitó a la autoridad “disponer de una mayor dotación de Carabineros a la desplegada el 2024, con cobertura interna y perimetral en el recinto Sporting”.

Además, la autoridad pidió asegurar presencia preventiva y fiscalización de Carabineros en sectores de la ciudad en que se congrega gran número de personas sin autorización formal e implementar un plan de distribución estratégica de las policías que considere “tránsito, acceso, perímetros residenciales y espacios de concentración masiva, priorizando prevención de delitos y control de incivilidades, en conjunto con los equipos de Seguridad Pública del municipio”, puntualizó la autoridad comunal.

La Alcaldesa también hizo presente en el documento la necesidad de coordinar la participación de los servicios fiscalizadores (Seremis de Salud, del Trabajo, de Seguridad, del Medio Ambiente y el SII, entre otros), “para realizar fiscalizaciones diarias en distintos horarios, especialmente en los de mayor concurrencia” y “un plan de fiscalización conjunta con el municipio, de carácter preventivo, que permita actuar con de manera oportuna y coordinada ante cualquier eventualidad”, recalcó.

En el oficio, Ripamonti recalca que para Viña del Mar y la región de Valparaíso “nuestras Fiestas Patrias representan un orgullo cultural y patrimonial; la ciudadanía espera y merece un Estado presente y coordinado, con una respuesta institucional firme, integrada y preventiva, que garantice la seguridad de los vecinos, visitantes y trabajadores”.

En el mismo oficio enviado al Subsecretario de Seguridad Pública, la jefa comunal informó que el Municipio de Viña del Mar ya ha sostenido varias reuniones de trabajo y acuerdos de mejora con la empresa Sporting, responsable de la producción de las fiestas oficiales en la ciudad.

Además, la autoridad comunal señaló que el OS-10 de Carabineros ya aprobó la directiva de funcionamiento presentada por la empresa de seguridad privada del Sporting, que se han efectuado reuniones con la comunidad para socializar las mejoras y los planes de despliegue del municipio para este 2025 y que se han planificado medidas preventivas y de coordinación logística municipales para sectores donde suele registrarse concentración de personas sin contar con autorización.

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Durante todo septiembre, Viña del Mar ofrecerá diversos eventos y actividades, proyectándose la llegada de una gran cantidad de visitantes, lo que significa un importante aporte a la reactivación económica de la comuna, especialmente en el área gastronómica, hotelera y de servicios.

- La Gran Fiesta Criolla en el Sporting se realizará entre el 17 y 21 de septiembre, incluye show artísticos y ramadas.

- Eventos y espectáculos en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

- Actividades abiertas a la comunidad: Rapa Nui: Una Isla de la Polinesia (sábado 6 de septiembre, 17:00 horas, frontis Palacio Rioja), Muestra folclórica frente al mar, Plaza Colombia, Av. Perú (sábado 13, de 11:00 a 21:00 horas), Competencia Inter Compañías de Bomberos, Estadio Sausalito (sábado 13, 11:00 horas) y 2ª versión El Cantar vecinal Años Dorados, con Los Blue Splendor (jueves 25 septiembre, 15:30 horas. Hotel O`Higgins).

- Palacio Rioja: de 15:00 a 17:30 horas, Taller de Arteterapia y remolinos (jueves 4), Floreciendo bajo el Ceibo, arteterapia y pinturas de Fiestas Patrias (miércoles 10) y Taller Arteterapia Fiestas Patrias (miércoles 24, para niños y niñas TEA), de 10:00 a 12:30 horas.

