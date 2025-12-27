Viña del Mar: Joven de 24 años muere baleado en Forestal Bajo durante presunta compra de drogas

El hecho ocurrió la noche de este viernes en el pasaje Vergara, ubicado en el sector Forestal Bajo de la comuna de Viña del Mar, lugar donde se registró un homicidio con arma de fuego que es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso.

Tras lo ocurrido, y a solicitud del Turno de Instrucción y Flagrancia (TIP) de Valparaíso, personal de la Brigada de Homicidios concurrió hasta el servicio de urgencia del Hospital Gustavo Fricke, luego del ingreso de un hombre fallecido por acción de terceros.

La víctima corresponde a un ciudadano chileno de 24 años, quien no mantenía antecedentes policiales y presentaba una herida cervicotorácica por proyectil balístico, lesión que le provocó la muerte debido a su gravedad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el joven habría llegado al lugar acompañado de un amigo con la intención de adquirir drogas y, en el contexto de dicha transacción, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo, causándole la muerte en el sitio del suceso.

Así lo confirmó el subprefecto Cristóbal González, de la Brigada de Homicidios Valparaíso, quien señaló que las diligencias continúan para establecer la dinámica del crimen, identificar al autor del disparo y determinar eventuales responsabilidades, en coordinación con el Ministerio Público.

