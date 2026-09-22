Viña del Mar inicia obras de nuevo SAPU para reforzar atención de urgencia en El Olivar

Con el objetivo de mejorar la atención de salud en un importante sector de Viña del Mar, comenzaron las obras para habilitar el nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en El Olivar, el cual funcionará en horario vespertino en las dependencias del Cesfam Dr. Juan Carlos Baeza, ubicado en Av. el Tamarugal N° 404.

El dispositivo de urgencia implica una inversión municipal de $66.783.098 y considera la intervención de una superficie de 140 metros cuadrados dentro de las dependencias del actual Centro de Salud Familiar.

Las obras, adjudicadas a la empresa Deney y Veliz Arquitectos Limitada, cuentan con un plazo de ejecución de 30 días y buscan reducir la brecha sanitaria, optimizando los espacios del Cesfam Dr. Juan Carlos Baeza.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “estamos fortaleciendo la red de urgencia de Viña del Mar. Recientemente inauguramos el SAR de Miraflores y hoy iniciamos las obras de un nuevo SAPU para El Olivar, una mejora muy anhelada por la comunidad”.

La jefa comunal afirmó que “la salud es primordial para las familias de nuestra ciudad. Por eso, hemos decidido invertir en mejorar de manera concreta las condiciones en que nuestros trabajadores desarrollan su labor y la forma en que nuestros vecinos reciben atención. Avanzar en este SAPU para El Olivar será clave para miles de personas que viven en este barrio y en el sector de Viña Oriente, acercando una atención de salud oportuna y de calidad a las familias”.

También expuso que “cuando se planifica y se gestiona de buena manera, se pueden concretar objetivos que son muy necesarios y que han sido solicitados durante años por la comunidad. Hoy estamos avanzando para dar respuesta a esas necesidades y entregar mejores condiciones de atención para nuestros vecinos y trabajadores".

Cabe hacer presente que el nuevo SAPU contará con estación de enfermería, boxes de atención, para categorización, reanimación, procedimientos, tratamientos y observación. Las obras contemplan mejoramiento de la red eléctrica y de datos, de la climatización y ventilación para garantizar una adecuada ventilación y confort térmico.

En el acceso principal se construirá una rampa para facilitar el tránsito de camillas y el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Dada la readecuación de espacios requerida para la incorporación del SAPU, el proyecto considera la habilitación de bodegas y de una sala para procedimientos gineco-obstétricos.

PURANOTICIA